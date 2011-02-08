کفاشیان برای امضا قرارداد با کرش اختیار تام دارد/ شاید امروز نهایی ‌شود!

غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: کارلوس کرش امروز پس از بازدید از کمپ تیم های ملی و حضور در تمرینات تیم امید در جلسه با علی کفاشیان ضمن بررسی مجدد توافقات صورت گرفته قرارداد نهایی همکاری با فدراسیون فوتبال را امضا خواهد کرد و تصور نمی‌کنم مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد.

بهروان اضافه کرد: پیش بینی های لازم در خصوص نحوه تنظیم قرارداد این مربی پرتغالی انجام شده تا در آینده با مشکلی از این نظر روبرو نشویم.

وی تاکید کرد: کرش مربی کارنامه داری است و همه روی صاحب نام بودن این مربی پرتغالی اتفاق نظر دارند و امیدوارم با ایجاد فضایی آرام و بدور از تنش در کنار حمایت همه جانبه از تیم ملی ملی زمینه رشد فوتبال کشور را فراهم کنیم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه ایرانی بودن یا خارجی بودن سرمربی تیم ملی تفاوت چندانی ندارد و مهم این است که همه اهالی فوتبال با سرمربی تیم ملی همکاری کنند، یادآور شد: برای تیم ملی، باید ملی فکر کنیم و با فراهم کردن امکانات لازم و ایجاد محیطی توام با آرامش اجازه بدهیم سرمربی تیم ملی برنامه هایش را در تیم ملی پیاده کند و با پتانسیل فوتبال ایران کسب نتایج خوب و قرار گرفتن در جمع تیم های برتر آسیا دور از دسترس فوتبال ما نیست.

وی در پایان در خصوص اینکه آیا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با انتخاب این گزینه خارجی موافق بوده است یا نه گفت : آقای کفاشیان برای مذاکره و عقد قرارداد با این مربی خارجی اختیار تام دارد و تصمیم ایشان مورد تایید اعضای هیئت رئیسه خواهد بود.