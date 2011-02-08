اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نخستین دوره مسابقات قهرمانی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی کشور در چهار رشته ورزشی کشتی آزاد، تکواندو، فوتسال و والیبال برای پسران و سه رشته تکواندو، فوتسال و والیبال برای دختران در نیمه دوم بهمن ماه برگزار می شود که مشهد به عنوان میزبان مسابقات والیبال پسران انتخاب شده است.

بر این اساس مسابقات قهرمانی والیبال دانشجویان پسر دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از 20 تا 27 بهمن ماه با شرکت 18 تیم از سراسر کشور به میزبانی مشهد مقدس برگزار می شود.

برنامه های اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی در دهه فجر

برنامه های اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی در دهه فجر انقلاب اسلامی اعلام شد.

صعود سراسری کوهنوردان کشور به بینالود، مسابقات شطرنج دهه فجر، تجلیل از مسئولان هیات های ورزشی، المپیاد ورزش روستایی در 11 رشته ورزشی و مسابقات فوتسال، بسکتبال و ووشو از جمله برنامه هایی است که اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی در طول دهه فجر برگزار می کند.

قهرمانی تیم دو میدانی کارگران خراسان رضوی در کشور

تیم کارگران خراسان رضوی در مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور به مقام قهرمانی دست یافت.

در این مسابقات که با حضور 153 ورزشکار و در قالب 17 تیم از استانهای سراسر کشور به مدت دو روز در سالن سر پوشیده مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد، نماینده کارگران خراسان رضوی موفق شد با 156 امتیاز مقام اول این مسابقات را کسب نماید و تیم های تهران با 50 امتیاز دوم و تیم اصفهان نیز با 31 امتیاز مقام سوم را از آن خود کردند.

