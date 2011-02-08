دولت به تقویت آبزی پروری در مازندران کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ظرفیتهای آبزی پروری در استان خواستار کمک و توجه بیشتر دولت برای بهره گیری از ظرفیت های موجود شد.

طاهایی در این نامه هدف از این تقاضا را ایجاد تحول عظیم در تولید آبزیان و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای فارغ التحصیلان کشاورزی و جوانان بیکار استان دانست.

در این نامه آمده است: ا ستان مازندران دارای ظرفیت های مناسبی در تولیدآبزیان پرورشی است و با تولید 23 درصد از آبزیان پرورشی کشور رتبه نخست تولید را به خود اختصاص داده است.

تولید ۵۰ هزار تن آبزیان پرورشی و ایجاد بیش از هار هزار و 500 نفر فرصت شغلی مولد تنها با بکارگیری بخشی از ظرفیت های استان حاصل شده و می توان با بهره گیری از ظرفیت های موجود استانی شاهد تحول عظیم در تولید آبزیان و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای فارغ التحصیلان کشاورزی و جوانان بیکار باشیم که به عنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره می شود.

بر اساس نتایج مطالعات شرکت رفاه نروژ در سواحل جنوبی دریای خزر، منطقه غرب مازندران از سواحل شهرستان نور تا رامسر بدلیل شرایط مناسب بستر ساحل دارای ظرفیت بالایی برای استقرار قفسهای دریایی است و پیش بینی نموده اند که ۲۰۰ هزار تن انواع آبزیان به ویژه گونه های بومی دریای خزر در این قفس ها پرورش یابد و انتظار می رود با تخصیص و تأمین اعتبارات اساسی لازم به سه هزار میلیارد ریال در یک دوره پنجساله (برنامه پنجم توسعه) 10 درصد ظرفیت پیش بینی شده معادل ۲۰ هزار تن را تولید و به بازارهای مصرف داخلی و صادرات عرضه و برای حداقل چهار هزار نفر شغل ایجاد کرد.

هم اکنون ۳۰۰ فقره پروانه تأسیس پرورش ماهی در نوبت دریافت تسهیلات بانکی برای احداث مزارع هستند که ظرفیت اسمی این مجوزها معادل پنج هزار و هزار فرصت شغلی می باشد که در صورت تخصیص و تأمین ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار ، مجوزهای فوق اجرایی شده و به مدار تولید و اشتغال خواهند داشت.

در سفر دور دوم هیئت دولت مصوب گردید که بخشی از اراضی بندر صیادی امیرآباد و اراضی مازاد صیدگاه های ماهیان خاویاری برای ایجاد مجتمع پرورش ماهیان خاویاری در نظر گرفته شود که در راستای اجرای مصوبه فوق مطالعه و طراحی بندر صیادی امیرآباد انجام و بقیه صیدگاه ها با هماهنگی مرکز خدمات سرمایه گذاری مازندران در حال پیگیری می باشد.

با عملیاتی شدن آن پیش بینی می شود بیش از هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و ۱۵ تن خاویار هر ساله وارد بازار مصرف شده که معادل بیست برابر استحصال از دریاست علاوه بر آنکه برای ۲۰۰ نفر فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد واعتبار موردنیاز درقالب تسهیلات بانکی مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال است.

آنچه بیان شده تنها بخشی از ظرفیت های آبزی پروری مازندران می باشد که با تخصیص و تأمین مبلغ سه هزار و 700 میلیارد ریال تسهیلات بانکی می توان شاهد تولید ۲۶ هزار تن تولید انواع آبزیان پرورشی با کیفیت بالا و ایجاد پنج هزار و200 فرصت شغلی جدید و مولد باشیم بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید اقدام مساعد در این خصوص مبذول شود.