برترین اختراعات تجاری سازی شده معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح رسمی سومین جشنواره نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی که امروز سه شنبه در مصلی تهران برگزار شد، طرح‌های برگزیده که در دومین جشنواره شکوفایی و نوآوری موفق به تجاری سازی شده‌اند، معرفی شدند.

طبق نظر داوران، مصطفی مرشدی و رحمت‌الله بابایی برگزیده موفق تجاری سازی اختراع در دومین جشنواره نوآوری و شکوفایی معرفی شدند.

همچنین علی نادمی و رضا هاشمی خرسند به عنوان سرمایه گذار برتر در تجاری سازی اختراعات در دومین جشنواره شکوفایی مورد تقدیر قرار گرفتند.

در سال جاری توافقنامه‌ای میان وزیر تعاون، مدیرعامل بانک توسعه تعاون و معاونت علمی و فناوری مبنی بر اعطای تسهیلات به شرکت تعاونی‌های دانش بنیان معرفی شد که طی برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره شکوفایی شرکت تعاونی برتر برای اعطای این تسهیلات نیز معرفی شد.

طبق نظر داوران اولین تسهیلات ویژه به شرکت تعاونی دانش بنیان بذرپار فکور به عباس فاتحی اهدا شد.