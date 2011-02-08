رونمایی 2 دستاورد علمی/ رونمایی روبات هوشمند برای تزریق در لقاح مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه جدید برای کمک به بیماران قطع نخاعی یک نوع پروتز عصبی است که با همکاری دکتر عباس عرفانیان از مرکز تحقیقات فناوری عصبی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و همچنین دکتر علیرضا زالی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساخته شده است.

همچنین روبات هوشمند برای تزریق در لقاح مصنوعی به کمک محققان پژوهشکده فناوری‌های نو از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محققان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساخته شده است. سید مهدی رضاعی سرپرستی این پروژه را برعهده داشته است.

در مراسم رونمایی این دو پروژه دکتر محمدرضا رزاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر سعید جبل عاملی رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر حسین سالارآملی معاون فناوری معانت علمی ریاست جمهوری حضور دارند.