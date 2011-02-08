  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

موفقیتهای جدید محققان کشور /

رونمایی 2 دستاورد علمی/ رونمایی روبات هوشمند برای تزریق در لقاح مصنوعی

رونمایی 2 دستاورد علمی/ رونمایی روبات هوشمند برای تزریق در لقاح مصنوعی

دستگاه جدید ابداعی برای کمک به بیماران قطع نخاعی و روبات هوشمند برای تزریق در لقاح مصنوعی امروز با حضور محققان این دو پروژه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه جدید برای کمک به بیماران قطع نخاعی یک نوع پروتز عصبی است که با همکاری دکتر عباس عرفانیان از مرکز تحقیقات فناوری عصبی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و همچنین دکتر علیرضا زالی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساخته شده است.

همچنین روبات هوشمند برای تزریق در لقاح مصنوعی به کمک محققان پژوهشکده فناوری‌های نو از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محققان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساخته شده است. سید مهدی رضاعی سرپرستی این پروژه را برعهده داشته است.

در مراسم رونمایی این دو پروژه دکتر محمدرضا رزاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر سعید جبل عاملی رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر حسین سالارآملی معاون فناوری معانت علمی ریاست جمهوری حضور دارند.

کد مطلب 1248785

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها