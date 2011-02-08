محمود عزیزی کارگردان تئاتر درباره سیاست‌های متغییر جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: اولین مسئله مورد توجه این است که مسئولان جشنواره تئاتر فجرهم باید مثل دیگر جشنواره‌های مطرح دنیا شخصی را به مدت 3 یا 4 سال از میان شاخص‌های مورد نظر تئاتری انتخاب کند تا این شخص بتواند با فراغ بال برنامه‌های خود را در جشنواره اعمال کند.

وی ادامه داد: البته زمانی مسئولان جشنواره می‌توانند این کار را به درستی انجام دهند که جشنواره یک سیاست کلان و مشخص در دستور کار خود قرار داده باشد. همگان نیز از این برنامه‌ها مطلع باشند و اهداف و سیاست‌های آن را بشناسند. دومین مسئله مورد توجه این است که مسئولان جشنواره‌ها باید افراد شناخته شده تئاتری و کارآمدی را برای دبیری جشنواره معرفی کنند.

عزیزی ادامه داد: اگر عملکرد مدیر مناسب تشخیص داده شد او می تواند در سمت خود برای چند سال ابقا شود. البته جشنواره فجر به جز مسئله دبیر ثابت مشکلات دیگری هم دارد. به عنوان نمونه خود تئاتری‌ها باید نگاه عمومی جامعه نسبت به تئاتر را در نظر بگیرند. باید بدانند نیاز و اهداف جشنواره تئاتر چیست و اگر قرار است در جشنواره حضور یابند باید در چارچوب قوانین آن حرکت کنند.

وی خاطر نشان کرد: البته این قواعد و چارچوب‌ها به درستی مشخص نشده‌اند. اگر اهداف جشنواره به صورت کلان مشخص نشوند هر فردی می‌تواند نظر خود را اعمال کند در صورتیکه یک ارگان مشخص باید سیاست‌ها را برنامه‌ریزی و هدایت کند.

این کارگردان گفت: البته درجشنواره تئاتر فجر از اولین دوره خود تا امروز که بیست و نهمین دوره‌اش را آغاز کرده‌ تحولات بی‌نظیری روی داده است. این تحولات را نمی‌توان نادیده گرفت. در کشوری که هیچ قانونی مدافع تئاتر نیست این جشنواره به صورت مداوم برگزار می‌شود و در طول این سال‌ها پیشرفت‌های بسیاری نیز داشته است.

وی ادامه داد: تفاوت تئاتر با سینما در این است که مدیران سینمایی ارقام کلانی را برای خرید فیلم‌ها صرف می‌کنند اما در جشنواره تئاتر هیج مدیری وسوسه نمی‌شود تا نمایشی را انتخاب کرده و از آن حمایت کند. باید از جانب مدیران بخش خصوصی نمایش‌ها مورد حمایت قرار گیرند.

وی بیان کرد: مرکزهنرهای نمایشی به اندازه کافی بودجه در اختیار ندارد که بتواند همه برگزیده‌های استان‌ها را حمایت کند. دربازار تئاتر تهران باید علاوه بر معرفی گروه‌های نمایشی به مدیران خارجی تمهیداتی اندیشیده‌‌ شود تا اینکه گروه‌های شهرستانی نیز به مدیران تالارها معرفی شده و برای اجرای آنها برنامه ریزی صورت گیرد.