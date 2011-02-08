اختصاص سهمیه بنزین ویژه نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان در جلسه دیشب جامعه وعاظ ولایی بدون اشاره به میزان این سهمیه اظهارداشت: سهمیه ای که برای نوروز اختصاص می یابد، افزون بر سهمیه ماهانه بنزین خودروها است.

وی تصریح کرد: برای کاهش مصرف سوخت خودروهای تولید داخل تمهیداتی برای سال آینده اندیشیده شده است.

به گزارش مهر، با گذشت بیش از 50 روز از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ورود بنزین های نیمه یارانه ای 400 و 500 تومانی و بنزین آزاد 700 و800 تومانی به سبد سوخت خودروها، متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی کاهش قابل توجه ای در سطح کشور داشته است.

آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نفت نشان می دهد در این مدت متوسط مصرف بنزین ایران با کاهشی بیش از 14 میلیون لیتر در روز رسیده است.



پیش بینی می شود با تثبیت سهمیه بنزین نیمه یارانه ای خودروهای شخصی و عمومی در بهمن ماه و عدم اختصاص سهمیه بنزین حمایتی (بنزین 100 تومانی) متوسط مصرف این فرآورده نفتی با کاهش بیشتری روبرو شود.



همزمان با کاهش متوسط مصرف بنزین کشور میزان بنزین یارانه ای ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خودروها هم روندی رو به کاهش داشته است.



در حال حاضر نزدیک به 800 میلیون لیتر بنزین یارانه ای در کارتهای هوشمند سوخت ذخیره سازی شده، این در حالی است که در شرایط فعلی میزان ذخیره بنزین نیمه یارانه ای (بنزین 400 تومانی) با احتساب سهمیه بهمن ماه در کارتها به حدود 2.5 میلیارد لیتر برسد.



پیش بینی ها نشان می دهد که با حذف سهمیه بنزین ویژه- حمایتی خودروها و کاهش ذخیره بنزین یارانه ای کارتهای هوشمند تا اسفند ماه امسال، صرفه جویی قابل توجه ای در مصرف این حامل انرژی حاصل شود.