به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام ناصرنقویان در همایش شیوه‌های تبلیغ معارف نماز که در مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم برگزار شد با اشاره به اهمیت و جایگاه تبلیغ، اظهار داشت: امروز فضایی که در زمینه تبلیغ و راهنمایی افراد وجود دارد بی نظیر است و به دلیل کمبود مبلغ عده‌ای از روانشناسان با فراگرفتن چند حدیث و روایت از طلاب پیشی گرفته و علومی را به خورد مردم می دهند که مطالب آنها غربی است و چون قدرت بیان خوبی دارند، عرصه‌ها را در دست گرفته‌اند.



وی ادامه داد: تقاضایی که امروز جامعه نسبت به مبلغ دارد در هیچ دوره‌ای نبوده است، لذا مسئولین امر باید با برگزاری جلسات متعدد، به این امر اهتمام ویژه داشته باشد.



نیاز جامعه به مبلغ



وی با بیان این مطلب که امروز نسبت به تقاضای جامعه در خصوص تبلیغ، عرضه مبلغ متناسب با نیازها نیست، افزود: با توجه به ویژگی‌های عصر حاضر باید روش‌های متناسب با آن را در عرصه تبلیغ در نظر بگیریم



طلاب فن خطابه را فرا بگیرند



این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: طلاب باید با فراگیری علوم مورد نیاز و فن خطابه بتوانند دانسته های خود را به خوبی به مردم بیان کنند.



وی یادآور شد: اگر بسیاری از سخنرانان داری مقبولیت هستند، به خاطر ظاهر آنها نیست بلکه به دلیل مطلبی است که به مردم ارائه می‌کنند.



حجت الاسلام نقویان با اشاره به اینکه امروز عده‌ای با تصور این که دیگر مطلبی برای عرضه به مردم نمانده و بیشتر مطالب عنوان شده است، گفت: این تفکر وسوسه ای شیطانی است در صورتی که حرفهای نزده از دریای بی‌کران الهی بسیار زیاد است.



چرا برخی‌ها نماز نمی‌خوانند



وی در بخش دیگری از سخنان خود با آسیب شناسی مسئله تبلیغ معارف نماز، تنبلی، ندانستن فلسفه نماز، مشاهده افراد نماز خوان ریاکار و ... را از جمله عوامل مهم نماز نخواندن برخی از افراد عنوان کرد.



نقویان در ادامه با بیان برخی از نکات ضروری در مسئله تبلیغ، گفت: مبلغان باید پس از پیدا کردن عامل نماز نخواندن افراد، متناسب با آن، چاره اندیشی کنند البته مخاطب شناسی در این زمینه مهم است و باید دقت کرد؛ یک نسخه را برای همه نپیچیم.