نماز جمعه در دانشگاه تهران و سخنرانی پیش از نماز در میدان آزادی

حجت الاسلام یدالله شیرمردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصادف شدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با روز جمعه و ویژه برنامه های ستاد برگزاری نماز جمعه برای این روز گفت: سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران رئیس جمهور است که در میدان آزادی برگزار خواهد شد.
وی افزود: پس از سخنرانی رئیس جمهور یک فاصله نیم ساعته را تا اذان ظهر و خطبه های نماز جمعه تهران در نظر گرفته ایم که مردم خود را از میدان آزادی به دانشگاه تهران برسانند.
رئیس ستاد نماز جمعه تهران از ویژه برنامه های این ستاد برای روز 22 بهمن خبر داد و گفت: در این روز تلاوت قرآن از سوی یکی از قاریان بین المللی را در محل برگزاری نماز جمعه خواهیم داشت.
شیر مردی همچنین ادامه داد: مدیحه سرای گروه تواشیح نیز از دیگر برنامه های نماز جمعه این هفته تهران خواهد بود .
وی در خصوص تعیین خطیب جمعه این هفته تهران نیز گفت: هنوز فرد مورد نظر تعیین نشده است.
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