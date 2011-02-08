به زودی صندوق حمایت از نخبگان تاسیس خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران صبح امروز در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی نفس اختراع و نوآوری را جلوه چند حقیقت دانست و افزود: اولین جلوه آن خداگونه شدن انسان است. خدا انسان را خلق کرد و از او خواست خود را از خاک تا افلاک بالا بکشد و در زمین خدایی کند.

وی خلاقیت و نوآوری را از صفات الهی به شمار آورد و اضافه کرد: خدا استعداد خلاقیت و فناوری را در نهاد انسان قرار داد به طوریکه هر خلق و نوآوری یک گام به سوی خدایی شدن است و یک گام در جهت شکوفا کردن استعدادهایی است که خداوند متعال در طبیعت قرار داده است.

رئیس جمهور خلاقیت و نوآوری را تلاش برای به نتیجه رساندن علم مفید دانست و افزود: علم زمانی مفید است که در خدمت رفاه، سعادت، کمال و سلامت جامعه قرار گیرد و الا علمی که در جهت کشتار، تخریب و تحقیر انسانها به کار می رود نبود آن علم بهتر است.

احمدی نژاد تصریح کرد: اختراع و فناوری و نوآوری یک گام بلند برای رساندن علم به انسان و جاری کردن فواید علم در زندگی بشری است.

وی با تاکید بر اینکه ما هم در عرصه علم و هم در عرصه خلاقیت و نوآوری در گام های اولیه قرار داریم، گفت: علیرغم همه دستاوردها و پیشرفت های خیره کننده اخیر هنوز در ابتدای راهیم و هنوز بر عالم هستی اشراف پیدا نکرده ایم.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: باید به جایی برسیم که بر کل عالم ماده، محیط و مشرف شویم و بر همه توانمندی ها و قوای نهفته در عالم مسلط شویم. که رسیدن به این نقطه تنها از مسیر نوآوری، ابتکارات و اختراعات می گذرد.

احمدی نژاد با بیان اینکه امروز در ایران دانشمندان، نخبگان و نوآوران با نشاط و امید در حال یک مجاهدت عظیم هستند، مجاهدتی که هرگز و هرگز با برنامه های پولی، ریالی و ارزی قابل ارزش گذاری نیست، گفت: هر یک گام علمی و نوآوری، نشاط جامعه بشری را برای رسیدن به قله های کمال و سعادت مضاعف می کند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره نوآوری و شکوفایی در مسیر درست در حال حرکت است، گفت: هر سال یک جشنواره بزرگ، یک اجتماع عظیم، یک میعاد از انسانهای رو به کمال، خلاق، مبتکر و انسانهایی که زندگی خود را وقف پیشرفت، سعادت بشر و دوستی و برادری کرده اند در ایران برگزار می شود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه عالمان حقیقی با هم اختلاف و مشکلی ندارند، گفت: برخی مشکلات از ناحیه جهل و خودخواهی هاست، هر چه قدر عالم تر، خلاق تر و موحد تر و هر چقدر موحدتر، مهربانتر و هر چقدر مهربانتر صمیمی تر و هر چقدر صمیمی تر متحدتر.

احمدی نژاد با اشاره به برگزاری این جشنواره ابراز امیدواری کرد که این جشنواره به زودی به یک جشنواره معتبر بین المللی و محل ملاقات انسانهای شایسته، دلسوز به صحنه مبتکران جهان تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کارهایی که دولت باد برای نخبگان انجام دهد اشاره کرد و گفت: حمایت، باز کردن راه و دادن فرصت از جمله کارهایی است که دولت باید برای نخبگان انجام دهد و در این زمینه بنیاد ملی نخبگان به همراه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید توان خود را در این راستا بسیج کنند.

رئیس جمهور با اعلام اینکه لایحه ای که دولت برای حمایت از نخبگان تقدیم مجلس کرده است با رقم بسیار خوب به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، گفت: در این لایحه ایجاد صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان و در واقع حمایت از نخبگان و مخترعان در نظر گرفته شده است که انشاءالله با همت بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این صندوق زودتر تاسیس شود تا منابع آن در اختیار شرکت های دانش بنیان و افرادی مخترعی که می خواهند کار تولیدی انجام دهند قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در این راستا وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون نیز کار بسیار خوبی انجام داده است، گفت: وزیر تعاون تلاش می کند تا منابع بانک توسعه تعاون که در اختیار شرکت های دانش بنیان و مخترعان قرار بگیرد به صورت قرض الحسنه ارائه شود.

احمدی نژاد با تاکید مجدد بر اینکه ما باید از نخبگان حمایت کنیم و حمایت هم خواهیم کرد، گفت: اگر لازم شد منابع را افزایش دهیم این کار را خواهیم کرد و اگر هم لازم باشد منابع صندوق را با منابع بانکی تلفیق می کنیم.

رئیس قوه مجریه در ادامه خطاب به نخبگان اظهار داشت: اولین کاری که برای یک مخترع لازم است توجه به ابعاد انسانی است راهی که دیگران طی کرده اند و منجر به خسارات جبران ناپذیر به بشریت شد را ما نباید طی کنیم چرا که راه و هدف ما از آنها جداست.

وی تصریح کرد: ما اگر می خواهیم در ایران پیشرفت کنیم آن را در خدمت جامعه بشری و تکریم انسانها می خواهیم نه برای تسلط به انسانهای دیگر و خالی کردن جیب های دیگران.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه باید خودباوری خود را حفظ کنیم زیرا اگر خودباوری باشد همه قله ها فتح خواهد شد افزود: امروز انفجار و جوشش و نوآوری در ایران اتفاق افتاده است و دلیل آن هم به خودباوری که در ملت ایران بوجود آمده است بر می گردد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کار خستگی ناپذیر نیز از جمله عوامل موفقیت در این عرصه است، گفت: همه موفقیت هایی که تا کنون اتفاق افتاده حاصل کار و فداکاری است و اگر امروز نام ابن سینا و دیگران در تاریخ می درخشد به خاطر کار خستگی ناپذیر و فداکاری آنان بوده است.

وی با بیان اینکه اگر همه این عوامل در نوآوران و مخترعان وجود داشت منافع اقتصادی هم برای آنان فراهم خواهد شد، خطاب به رئیس بنیاد ملی نخبگان، گفت: باید طوری طراحی کنیم، که در طول سال هر کسی ایده تازه ای داشت آن را عرضه کنند و از سوی دیگر کسانی که می خواهند بتوانند از آن ایده استفاده کنند.

احمدی نژاد همچنین از آمادگی وزارت تعاون برای حمایت از مخترعان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از سخنرانی رئیس جمهور یکی از حضار خطاب به احمدی نژاد در بیان مشکلات مخترعان مسائلی را مطرح کرد که احمدی نژاد در پاسخ به وی گفت: ما نیاز به اصلاح قانون داریم. امروز قانون ثبت اختراعات را بر عهده سازمان ثبت شرکت ها که زیر نظر قوه قضائیه است گذاشته اند در حالیکه تشخیص اینکه یک کاری اختراع و نوآوری است بر عهده یک گروه کارشناسی و علمی است و باید این کار نوآورانه زیر نظر بررسی های هیئت علمی باشد که ما اگر توانستیم این موضوع را در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح می کنیم در غیر این صورت لایحه ای برای آن تنظیم و به مجلس ارائه خواهیم کرد.

همچنین در حاشیه این مراسم پیرزنی با صدای بلند که مادر یکی از مخترعان بود درخواست هایی را از رئیس جمهور مطرح کرد و به بیان مشکلات خود پرداخت که رئیس جمهور هم قول مساعدت به وی داد.