فوتسال شهدای روابط عمومی و رسانه مازندران قهرمان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، همگام با دیگر برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی ستاد بزرگداشت دهه فجر مازندران، با ابتکار کمیته نهادها وسازمان های این ستاد و روابط عمومی استانداری و اداره کل تربیت بدنی استان، مسابقات فوتسال جام شهدای روابط عمومی و رسانه است مازندران که از چند روز گذشته در شهرستان ساری آغاز شده بود با قهرمانی روابط عمومی تربیت بدنی مازندران به کار خود پایان داد.

سخنگوی شورای اطلاع‌رسانی دولت در مازندران و مسئول کمیته نهاد ها وسازمان های ستاد دهه فجر استان درباره این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات با هدف بزرگداشت دهه فجر و یاد و خاطره شهدای استان به ویژه شهدای روابط عمومی و رسانه مازندران با حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

کمال رستم علی تصریح کرد: برای برگزاری این مسابقات، به تمام روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مازندران فراخوان شد که پس از اعلام حضور ورزشکاران فوتسالیست در لیست ۱۰۳ نفره گنجانده شدند.

مسئول روابط عمومی استانداری مازندران با اعلام اینکه برای این مسابقات ۹ تیم تشکیل شد، خاطرنشان کرد: پس از برگزاری ۹ بازی به صورت دوره‌ای چهار تیم پیام نور، تربیت بدنی، تیم استانداری و آبفای مازندران به مرحله نیمه نهایی و رده بندی راه پیدا کردند.

سخنگوی شورای اطلاع‌رسانی دولت در مازندران با اعلام کسب مقام سوم توسط آبفای مازندران یادآور شد: دو تیم روابط عمومی تربیت بدنی مازندران و پیام نور استان به مرحله فینال و نهایی این مسابقات راه پیدا کردند.

رستمعلی با اشاره به اینکه دو تیم پیام نور و تربیت بدنی مازندران به صورت مستقل و جدای از چینش بازیکنان در این مسابقات شرکت کردند، اضافه کرد: جام اخلاق این مسابقات به تیم شهدای روابط عمومی مازندران اهدا شد.

وی اضافه کرد: تیم روابط عمومی تربیت بدنی مازندران در این مسابقات قهرمان شد و پیام نور استان نیز نایب قهرمان شد.

سخنگوی شورای اطلاع‌رسانی دولت در مازندران با تشکر از برگزارکنندگان این مسابقه از تلاش مدیر کل تربیت بدنی مازندران تشکر کرد.

وی با اعلام اینکه این مسابقه برای نخستین بار در مجموعه روابط عمومی مازندران و کشور برگزار شد خواستار تداوم برگزاری این مسابقات با همکاری اصحاب رسانه شد.

در مراسم اختتامیه این مسابقات که دوشنبه شب در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد حجت‌الاسلام یوسف‌پور رئیس شورای هماهنگی تبیلغات اسلامی مازندران، معاونان اداره کل تربیت بدنی مازندران و رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران حضور داشتند.

در پایان این مسابقات به تیم‌های اول تا سوم این مسابقات کاپ قهرمانی و جایزه اهدا شد.