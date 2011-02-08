مایکل مور از برادران واینستین شکایت کرد

به گزارش مهر، از ورایتی مور مدعی است این دو برادر که از معتبر ترین تهیه کنندگان هالیوود به شمار می‌روند در سود مالی مستند " فارنهایت 11/9 " که به سال 2004 ساخته شد او را فریب داده‌اند.



مستند " فارنهایت11/9 " هنگام اکران سود فراوانی را نصیب تهیه کنندگان کرده ، سهم او را نداده‌اند.به همین دلیل مور شکایتی را به دادگاه لس آنجلس اهدا کرده است. مور معتقد است که برادران واینستین 7/2 میلیون دلار به او بدهکارند.



لری استاین وکیل مور در این باره گفت : مایکا معتقد است برادران واینستین انتظار موفقیت تجاری این مستند را نداشته‌اند اما وقتی فروش فیلم بالاتر از حد انتظار شد سهم واقعی او را بر اساس قرارداد پرداخت نکرده‌اند.



"فارنهایت 11/9" با فروش 220 میلیون دلاری به پر فروش ترین فیلم مستند تاریخ سینمای جهان تبدیل شده است.