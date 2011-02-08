پاداش مسئولان بهزیستی دلگرم کننده بود

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بهزیستی روز دوشنبه طی مراسمی از مدال آوران معلول بازی های پاراآسیایی تقدیر کرد. مدال آوران طلا دو میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کردند و مدال آوران نقره و برنز به ترتیب یک و نیم و یک میلیون تومان پاداش گرفتند.

کلیه اعضای کاروان پاراآسیایی گوانگجو هم به همراه یک همراه، حواله سفر به کربلا دریافت کردند ضمن اینکه در خصوص واگذاری مسکن مهر در اولویت قرار گرفتند.

عباس دیانی اصل که در مواد 1500 متر کلاس 46 T و 800 متر کلاس T46 رقابت های دو و میدانی پاراآسیایی گوانگجو به مدال طلا رسید در این خصوص اظهار داشت: آقای اسفندیاری، رئیس سازمان بهزیستی، به ورزشکاران معلول توجه نشان دادند و امیدواریم که در سایه این توجهات به توفیقات بیشتری دست پیدا کنیم.

وی افزود: همه تلاش ما بر این است که در رقابت های پارالمپیک پکن به موفقیت دست پیدا کنیم و فکر می کنم اینگونه شارژهای مالی بتواند به کسب نتایج بهتر کمک کند.