3 طرح آموزشی در سلماس به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در هفتمین روز دهه فجر، با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی امام جمعه سلماس، فرماندار سلماس و رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی آموزشگاه 12 کلاسه خلیج فارس، آموزشگاه شش کلاسه شبانه روزی ام البنین و آموزشگاه 10 کلاسه پروین اعتصامی سلماس افتتاح شد.

در آیین افتتاح آموزشگاه 12 کلاسه خلیج فارس، ولی سمرقندی رئیس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با تشریح عملکرد دولت در حوزه آموزش و پرورش افزود: دولت نهم و دهم نسبت سایر دولت ها در حوزه نوسازی و ساخت مدارس عملکرد مثبتی را کسب کرده است.

سرپرست آموزش و پرورش شهرستان سلماس با تشریح مشخصات فنی پروژه ها افزود: 12 کلاسه خلیج فارس با اعتبار بالغ بر 9040 میلیون ریال با مجمو ع زیربنای 2225 مترمربع و 6کلاسه شبانه روزی ام البنین با اعتبار بالغ بر 8860 میلیون ریال با مجموع زیربنای 2599 و 10 کلاسه پروین اعتصامی با اعتبار بالغ بر 8576 میلیون ریال با مجموع زیربنای 1781 امروز شاهد افتتاح این آموزشگاه ها هستیم.