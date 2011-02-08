پایگاههای سلامت در مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن دایر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری، معاون اداره کل سلامت شهرداری تهران در گفت‌وگو با "تهران سما" ، به برگزاری پایگاه های سلامت در روز 22 بهمن اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته به مناسبت دهه فجر ، پایگاههای سلامت شهرداری تهران در روز 22 بهمن و در کنار پایگاه‌های فرهنگی برپا خواهد شد.

معاون ارتقای سلامت اداره‌ کل سلامت شهرداری تهران از ارایه خدمات تست قند و فشار خون رایگان به راهپیمایان روز 22 بهمن خبر داد و گفت: در این پایگاه ها ضمن ارایه خدمات مشاوره پزشکی، جزوات و لوح های فشرده آموزشی در حوزه سلامت شهروندی نیز توزیع می شود.

به گفته امیری در این روز مدیران کانونهای محلی، نسبت به اطلاع ‌رسانی درباره فعالیت های مدیریت شهری در حوزه سلامت و عضوگیری کانون‌های مختلف چون کانون های مادر و کودک، سالمند و معلولان اقدام می کنند.

وی ادامه داد: همچنین در این روز خانه های اسباب بازی موقتی به منظور استفاده کودکان دایر خواهد شد.