به گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه 20 بهمن در سانس اول ساعت 10 فیلم "سفر سرخ" به کارگردانی حمید فرخنژاد روی پرده میرود. در سانس دوم این روز ساعت 13 فیلم "صدای پای من" ساخته مهرداد خوشبخت، در سانس سوم ساعت 15:30 فیلم "راه آبی ابریشم" به کارگردانی محمد بزرگنیا، در سانس چهارم ساعت 18:30 فیلم "چیزهایی هست که نمیدانی" ساخته فردین صاحبزمانی، سانس پنجم ساعت 21:30 فیلم "یه حبه قند" ساخته رضا میرکریمی و سانس ششم ساعت 23:45 فیلم "اسب حیوان نجیبی است" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی به نمایش میآید.
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمنماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار میشود.
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