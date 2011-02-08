به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندی مدیرگروه مطالعات فرهنگ و ارتباطات دینی پژوهشکده باقرالعلوم در نشست خبری صبح امروز 19 بهمن ماه با اعلام برگزاری همایش ملی ارتباطات دینی گفت: اولین همایش ملی ارتباطات دینی روز 25 بهمن ماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

وی افزود: درگذشته چهارنشست علمی با این محور در پژوهشگاه باقرالعلوم برگزار شده که بنا به پیشنهاد اساتید و شرکت‌کنندگان به علت آشنایی با این موضوع و علاقمندان به این حوزه حاصل این نشستها به برگزاری همایش ملی ارتباطات دینی منجر شد.

حجت‌الاسلام اسکندری یادآور شد: ارتباطات دینی به رسالت مجموعه فرهنگی دینی سازمان تبلیغات اسلامی مرتبط می‌شود. سازمان تبلیغات به‌عنوان یک مجموعه فرهنگی و تبلیغی دینی از گستردگی خاصی برخوردار است و براساس رسالتهایی که برعهده دارد باید مأموریت خود را به صورت علمی و عمیق انجام دهد. عنوان ارتباطات دینی نیز برای تعمیق بخشیدن به فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی درنظرگرفته شده است.

دبیر همایش ملی ارتباطات دینی با اشاره به اینکه حدود 50 مقاله به این همایش ارائه شده که برخی از آنها برگزیده شده و در همایش ارائه می‌شوند و برخی نیز به صورت کتاب منتشر خواهند شد گفت: سه محور عمده در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. مفهوم شناسی ارتباطات دینی، الزامات ارتباطات دینی و رویکردها و راهبردهای ارتباطات دینی از مجموعه محورهای این همایش هستند که فراخوان مقالات نیز برهمین اساس صورت گرفت.

حجت‌الاسلام اسکندی یادآور شد: سخنران افتتاحیه همایش ملی ارتباطات دینی حجت‌الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خواهد بود و دومین سخنرانی مراسم افتتاحیه را حجت‌الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران برعهده خواهد داشت. در مراسم اختتامیه نیز دو سخنرانی از سوی هادی جمشیدیان استاد دانشگاه دفاع ملی و احمد احمدی قمی استاد حوزه علمیه قم ارائه می‌شود.

مدیرگروه مطالعات فرهنگ و ارتباطات دینی همچنین اظهار داشت: کمیته علمی این همایش متشکل از اساتید حوزه و دانشگاه بوده که مباحثی که مرتبط با موضوعات این همایش بوده را با ملاکها و معیارهای خود مورد بررسی قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف برگزاری این همایش فراهم کردن متن مورد نیاز برای تبدیل موضوع ارتباطات دینی به عنوان یک رشته دانشگاهی بوده است استدلال کرد: در تلاشهای خود برای معرفی این رشته به عنوان یک رشته آکادمیک به این نتیجه رسیدیم که متن و مباحث مورد نیاز این رشته وجود ندارد از این رو به طور منطقی ابتدا به برگزاری نشستهای علمی، بعد همایش ملی و سپس همایش بین‌المللی مبادرت خواهیم کرد.

وی همچنین اظهار داشت: این همایش به طور خاص از سوی پژوهشکده باقرالعلوم برگزار می‌شود اما به صورت علمی این همایش با حمایت دانشگاه امام صادق، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام عباس اسکندری گفت: علم ارتباطات در جهان از سابقه دیرینه‌‌ای برخوردار است. پس از جنگ جهانی دوم علم ارتباطات در دانشگاههای دنیا به عنوان یک رشته تدریس شد و به تبع در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی کاربرد دارد. با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی و نقش دین و کارکرد جدید آن پس از انقلاب اسلامی ایران ضرورت بررسی ارتباطات در چنین حوزه‌ای بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد.

وی در رابطه با بین‌المللی شدن این همایش در آینده گفت: یکی از چارچوبهای نظری ما در این همایش محور توحیدی و یکتاپرستی است، ضمن اینکه در نگاه آموزه‌های وحدانی ما حس مسئولیت که در آن میان می‌توان به امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد بسیار مهم است. روابط انسانها در دین اسلام به صورت متعهدانه و مسئولانه تعریف شده، امری که در ارتباطات علوم غربی مشاهده نمی‌شود.