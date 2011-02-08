عملیات احداث نیروگاه برق آبی در سد البرز تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در نامه ای به معاون ابرنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، خواستار تسریع در احداث نیروگاه برق آبی در سد البرزبا طرح موضوع درکمیسیون ماده ۳۲ شد.

در نامه استاندار مازندران آمده است: طرح سد البرز یکی از طرح های مهم توسعه منابع آب کشور بوده که با اهداف تأمین آب کشاورزی به میزان ۵۴ هزار هکتار اراضی مربوط به شهرهای قائمشهر، بابل، بهنمیر و جویبار و کیاکلا و بابلسر و تأمین بخشی از آب شرب شهرهای گروه الف مازندران ، به میزان حدود ۳۳ میلیون مترمکعب در سال و جریان برق آبی به میزان حدود ۱۰مگاوات بر روی رودخانه بابلرود احداث گردیده است.

با عنایت به اینکه طرح سد البرز به شماره طبقه بندی ۴۰۲۰۱۰۱۶ شامل دو بخش بدنه سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک بوده و این سیستم سالیانه به میزان 65.5 میلیون مترمکعب را به دریاچه سد منتقل می کند در حال احداث است که بخش اول توسط حضرتعالی افتتاح و بخش دیگر که عملیات اجرایی سیستم انتقال آب بابل می باشد تا سال 92 ادامه دارد و برای تحقق یکی دیگر از اهداف سد که احداث نیروگاه برق آبی بوده، بدلیل افزایش حجم کار و اعتبار نیاز به کمیسیون ماده ۳۲ دارد که کلیه مدارک و مستندات آن نیز به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال شد.

لذا به جهت ادامه طرح تا سال 92 دستور فرمائید، موضوع درکمیسیون ماده ۳۲ مطرح و تصویب گردد تا مردم محروم منطقه به یمن قدوم پرخیر و برکت شما از مزایای این طرح بهره مند شوند.

مصوبات سفر سوم در خصوص آب آشامیدنی و فاضلاب روستایی تاپایان سال اجراشود

استاندار مازندران همچنین در نامه ای جداگانه به وزیر نیرو خواستار تسریع در اجرای مصوبات سفر و تکمیل مجتمع های آبرسانی نیمه تمام در سطح روستاهای استان شد.

در نامه طاهایی به نامجو آمده است: با عنایت به مفاد صورتجلسه مورخه 9 آذر ماه 89 هیئت محترم وزیران در سفر دور سوم به استان مازندران و برابر بند شماره های ۴ و 10 مصوبات مربوط به آن وزارت مبنی بر تخصیص اعتبار جهت کمک به مجتمع های آبرسانی روستایی نیمه تمام به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال با مشارکت ۳۰ درصدی استان در سالهای ۸۹ تا 91 و ۶۰ میلیارد ریال برای ایجاد تأسیسات فاضلاب روستایی با مشارکت ۴۰ درصدی استان در س90 تا 92 باستحضار می رساند.

با توجه به مشکلات عدیده آب شرب در سطح روستاهای این استان و تسریع در اجرای مصوبات سفر و تکمیل مجتمع های آبرسانی نیمه تمام، خواهشمند است با توجه به مدت زمان باقیمانده تا پایان سال مالی 89 نسبت به تخصیص اعتبار سهم آن وزارتخانه اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام فرمایند.