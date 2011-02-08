طرح مشاغل خانگی بهترین فرصت برای حضور بانوان در عرصه تولید است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، مریم گشتاسبی پیش از ظهر سه شنبه در نشست بررسی وضعیت اشتغال زنان، افزود: هم اکنون طرح ایجاد مشاغل خانگی در راس برنامه های ایجاد اشتغال در استان قرار گرفته و بانوان در اولویت این طرح هستند.

وی بیان کرد: برنامه ریزی لازم برای ایجاد فرصتهای اشتغال و تولید برای زنان در شهرها و روستاهای استان آغاز شده است.

گشتاسبی اظهار داشت: 214 رشته مشاغل خانگی در کشور بر اساس ظرفیتها و توانمندیهای هر منطقه، شهر و بخش شناسایی شده و سازمان فنی و حرفه ای زمینه فراگیری آموزشهای لازم را برای متقاضیان فراهم می کند.

وی عنوان کرد: تسهیلاتی هم از سوی صندوق مهر امام رضا (ع) و بانکهای عامل در اختیار متقاضیان آموزش دیده قرار می گیرد و دولت در تهیه مواد اولیه تا عرضه محصولات به بازار، حمایت و پشتیبانی لازم را به عمل می آورد.

گشتاسبی افزود: زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر جامعه ای علاوه بر مدیریت در تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزندان، می توانند با فعالیتهای کار آفرینی در مسیر توسعه و پیشرفت خانواده و جامعه نقش موثری داشته باشد.

وی بیان داشت: برای اینکه جامعه به سمت استفاده بهینه از نیروی انسانی در جهت توسعه حرکت کند، برنامه ریزی و سیاستگزاری مفید و موثر انجام شده که توسعه تعاونیهای بانوان و مشاغل خانگی از جمله آنهاست.

گشتاسبی یادآور شد: ترغیب و تشویق دانشجویان زن فارغ التحصیل و زنان توانمند به تشکیل تعاونیها و ایجاد مشاغل خانگی و صنایع دستی، در قالب برنامه های حمایتی و پشتیبانی دولت قرار گرفته است.