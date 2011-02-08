  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۴

در افق 1420؛

مصرف آب گلستان 2.8 برابر می شود

مصرف آب گلستان 2.8 برابر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس آب منطقه ای گلستان گفت: برای افق 1420 مصارف آب استان حدود 2.8 برابر پتانسیل آب استان است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین دهقانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست این شرکت افزود: تغییر رویکرد تخصیص آب وزارت نیرو بدین نحو که براساس دستورالعمل تخصیص آب وزارت نیرو، اولویت گذاری تخصیص آب به ترتیب شرب، محیط زیست، صنعت و کشاورزی است.

وی اظهار داشت: از آنجا که منابع آب استان پاسخگوی نیازها نیست لذا مدیریت منابع آب برای تأمین نیازهای ضروری امری ضروریست.
 
وی خاطرنشان کرد: نظر به محدودیت و مشکلات کمی و کیفی سفره‌های آب زیرزمینی که توسعه بهره‌برداری این بخش را با چالش مواجه ساخته است با توسعه بهره‌برداری آب سطحی نیز فقط بخشی از نیازهای شرب و صنعت تأمین خواهد شد.
 
دهقانی بیان داشت: با این رویکرد در طول برنامه چهارم حدود هزار و 180 میلیون مترمکعب با استفاده از آب زیرزمینی و 827 میلیون مترمکعب با استفاده از آب سطحی نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی استان تأمین شده یا برنامه‌ریزی شده است.
 
این کارشناس بیان داشت: آب شرب استان در کوتاه مدت به میزان 34.7 میلیون متر مکعب و نیز آب مورد نیاز صنایع کوچک و بخشی از آب مورد نیاز صنایع بزرگ به میزان 32.37 میلیون متر مکعب با استفاده از آب زیرزمینی تامین می شود.
 
وی اظهار داشت: با اتخاذ راهکارهایی از قبیل، استفاده از آب برگشتی حاصل از اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری و ابطال مجوزهای صادره بلا اقدام، برخورد با بهره‌برداران غیر مجاز و انسداد چاه‌های غیر مجاز  می توان به این هدف دست یافت.
 
دهقانی خاطرنشان کرد: تغییر در برنامه‌ریزی آب سدهای در حال اجرا برای تأمین بخشی از آب مورد نیاز شرب و صنعت استان، ( تعداد چهار سدکبودوال، نرماب، چایلی و آقدکش با حجم تخصیص 37 م.م.م در بخش شرب و 23 م.م.م در بخش صنعت) از جمله برنامه هاست.
 
وی یادآورشد: برنامه‌ریزی برای احداث سدهای در حال مطالعه صرفا با هدف تامین آب شرب و صنعت و تامین حقابه‌های موجود (به تعداد چهار سد شصت کلاته، محمد آباد، رامیان و نارلی، آجی سو با حجم تخصیص 43 م.م.م در بخش شرب و 6 م.م.م در بخش صنعت) از دیگر اهداف است.
کد مطلب 1248811

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها