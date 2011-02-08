مصرف آب گلستان 2.8 برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین دهقانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست این شرکت افزود: تغییر رویکرد تخصیص آب وزارت نیرو بدین نحو که براساس دستورالعمل تخصیص آب وزارت نیرو، اولویت گذاری تخصیص آب به ترتیب شرب، محیط زیست، صنعت و کشاورزی است.

وی اظهار داشت: از آنجا که منابع آب استان پاسخگوی نیازها نیست لذا مدیریت منابع آب برای تأمین نیازهای ضروری امری ضروریست.

وی خاطرنشان کرد: نظر به محدودیت و مشکلات کمی و کیفی سفره‌های آب زیرزمینی که توسعه بهره‌برداری این بخش را با چالش مواجه ساخته است با توسعه بهره‌برداری آب سطحی نیز فقط بخشی از نیازهای شرب و صنعت تأمین خواهد شد.

دهقانی بیان داشت: با این رویکرد در طول برنامه چهارم حدود هزار و 180 میلیون مترمکعب با استفاده از آب زیرزمینی و 827 میلیون مترمکعب با استفاده از آب سطحی نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی استان تأمین شده یا برنامه‌ریزی شده است.



این کارشناس بیان داشت: آب شرب استان در کوتاه مدت به میزان 34.7 میلیون متر مکعب و نیز آب مورد نیاز صنایع کوچک و بخشی از آب مورد نیاز صنایع بزرگ به میزان 32.37 میلیون متر مکعب با استفاده از آب زیرزمینی تامین می شود.

وی اظهار داشت: با اتخاذ راهکارهایی از قبیل، استفاده از آب برگشتی حاصل از اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری و ابطال مجوزهای صادره بلا اقدام، برخورد با بهره‌برداران غیر مجاز و انسداد چاه‌های غیر مجاز می توان به این هدف دست یافت.



دهقانی خاطرنشان کرد: تغییر در برنامه‌ریزی آب سدهای در حال اجرا برای تأمین بخشی از آب مورد نیاز شرب و صنعت استان، ( تعداد چهار سدکبودوال، نرماب، چایلی و آقدکش با حجم تخصیص 37 م.م.م در بخش شرب و 23 م.م.م در بخش صنعت) از جمله برنامه هاست.

وی یادآورشد: برنامه‌ریزی برای احداث سدهای در حال مطالعه صرفا با هدف تامین آب شرب و صنعت و تامین حقابه‌های موجود (به تعداد چهار سد شصت کلاته، محمد آباد، رامیان و نارلی، آجی سو با حجم تخصیص 43 م.م.م در بخش شرب و 6 م.م.م در بخش صنعت) از دیگر اهداف است.