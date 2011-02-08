تهران و دوحه کمیته مشترک تجاری تشکیل دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ جاسم بن آل ثانی در دیدار با وزیر بازرگانی کشورمان اظهار داشت: با راه‌اندازی کمیته مشترک تجاری به ریاست وزاری بازرگانی علاوه بر بررسی زمینه توسعه مناسبات تجاری می‌توان راه‌های عملیاتی شدن توافقات را هرچه سریع‌تر پیمود.

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی نیز با اعلام موافقت ایران برای تشکیل کمیته مشترک تجاری گفت: این کمیته می‌تواند ساختار مناسبی را برای روابط ارائه کند.

وی در عین حال با ابراز خرسندی از فرصت به وجود آمده جهت تبادل نظر پیرامون همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه عنوان کرد: ‌جمهوری اسلامی ایران برای فعال کردن مناسبات فیمابین در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی و بازرگانی برای کشورهای منطقه به ویژه قطر اهمیت بالایی قائل است.

وزیر بازرگانی گفت: روابط سیاسی ایران و قطر در منطقه خلیج فارس به نوعی الگو برای کشورهای منطقه شده است.

غضنفری در ادامه با اشاره به سفر هیئت جمهوری اسلامی به سرپرستی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری در سال گذشته میلادی به قطر و برگزاری نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران در دوحه در آن سال تصریح کرد: حوزه‌های مختلفی از زمینه‌های همکاری‌های دو کشور همچنان ناگشوده مانده است.

به اعتقاد غضنفری، سطح کنونی مبادلات تجاری به نسبت تعاملات بالای سیاسی تهران و دوحه ناچیز است.

در این دیدار وزیر بازرگانی قطر نیز گفت: در شرایطی که مناسبات سیاسی دو کشور از قدمت دیرینه‌ای برخوردار است اما روابط تجاری در حد انتظار نیست.

شیخ جاسم بن آل ثانی در سخنانی موضوع استفاده از توان ترانزیت ایران برای انتقال کالا از کشورهای شمالی به قطر و یا متقابلا از قطر به این کشور‌ها را مطرح کرد و خواهان بررسی این موضوع از سوی کشورمان شد.

مقام قطری همچنین از آمادگی کشور متبوعش برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و تخصصی حوزه درمانی و پزشکی ایران خبر داد و گفت: قطر آماده خریداری آخرین تجهیزات پزشکی ایران و دریافت خدمات در حوزه‌های مربوط به این بخش است.

همکاری‌های بندری از دیگر مباحث مورد گفتگوی وزرای بازرگانی ایران و قطر بود و مقرر شد با توجه به میزبانی قطر در جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ امکان مشارکت پیمانکارانی ایرانی در پروژه‌های مربوط این رویداد ورزشی فراهم شود.

قطر یکی از همسایگان جنوبی ایران با وسعتی بیش از ۱۱ هزار کیلومتر مربع است که جمعیتی حدود ۹۰۰ هزار نفر را در خود جای داده، مرز آبی این کشور ۵۶۳ کیلومتر است. حجم تجارت قطر با جهان در سال گذشته میلادی 81.2 میلیارد دلار برآورد شده است.

میزان مبادلات دو کشور در سال ۲۰۱۰ میلادی در مجموع بیش از ۱۰۸ میلیون دلار بوده که از این رقم ۶۲ میلیون دلار سهم صادرات ایران و ما بقی واردات ازاین کشور را در بر می‌گیرد.