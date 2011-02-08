تیم ملی فوتبال ایران وارد ابوظبی شد/ کریم باقری امروز می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران ساعت 21 شامگاه دوشنبه با 20 بازیکن از طریق دوحه قطر و پس از توقفی دو ساعته در فرودگاه این شهرعازم شهر ابوظبی شد و پس از انجام تشریفات فرودگاهی در هتل "روتانا پارک" اقامت کرد. این همان هتلی است که تیم کشورمان مهرماه امسال برای دیدار با تیم ملی برزیل نیز در آن اقامت داشت. بازیکنان تیم ملی که حدود ساعت 5 بامداد به هتل رسیده بودند بلافاصله به اتاقهای خود رفته و به استراحت پرداختند.

خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم ملی در خصوص آخرین وضعیت تیم کشورمان گفت: اسماعیل شریفات که بدلیل برخی مشکلات خروجی از همراهی تیم ملی بازماند، قرار است امروز سه شنبه به اردوی این تیم در امارات ملحق شود. ضمنا کریم باقری نیز امروز به ابوظبی می آید تا به کادر فنی تیم بپیوندد.



بازیکنان تیم ملی ساعت 30/14 امروز در جلسه با کادر فنی شرکت می کنند و ساعت 19 امشب به وقت محلی یک جلسه در زمین اصلی ورزشگاه بن زاید محل برگزاری دیدار تیم‌های ملی ایران و روسیه تمرین خواهند کرد.

