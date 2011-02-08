توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت نتیجه تلاشهای مدیریت شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد آرین منش اظهار داشت: انتخاب و تقدیر جهانی از شهرداری تهران به این معنی نیست که دیگر مشکلی در حمل ونقل تهران وجود ندارد، بلکه نشان از همت و اراده مدیریت شهری تهران در راستای توسعه و ساماندهی مشکلات حمل و نقلی پایتخت دارد.

این نماینده مجلس اذعان داشت: به خاطر انتخاب تهران باید به مدیریت شهری پایتخت تبریک گفت که چنین افتخار ملی را برای تمام مردم کشورمان رقم زده است. گرچه موانع زیادی بر سر راه توسعه حمل ونقل عمومی به خصوص حمل ونقل ریلی در پایتخت وجود دارد، اما با این حال موفقیتهای زیادی در این حوزه برای شهر تهران رقم خورده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس تاکید کرد: موضوع حمل و نقل عمومی دغدغه همه کلانشهرهاست و مشهد نیز به نوبه خود با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند. اما باید بدانیم حمل ونقل در کلانشهرها فقط مربوط به شهروندان و ساکنان همان شهرها نمی شود. چراکه بخش اعظم آمد و شدها در این شهرها از سوی شهروندان دیگر شهرها صورت می گیرد. بنابراین حمل و نقل کلانشهرها یک موضوع ملی محسوب می شود.

وی اظهار داشت: امروز و در شرایط سیاسی کنونی کشور، انتخاب تهران در سطح جهان یک افتخار بسیار بزرگ محسوب می شود که باید مورد تقدیر قرار بگیرد. اما موضوع مهم نقش شهردار تهران در این اتفاق است که امتیاز بسیار مثبت دیگری را در کارنامه عملکردی خود در مدیریت شهری تهران ثبت کرد.