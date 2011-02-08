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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

در معاونت هنری/

سایت اطلاع رسانی هنر راه‌اندازی شد

سایت اطلاع رسانی هنر راه‌اندازی شد

مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه‌اندازی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی معاونت خبر داد.

مجید امرایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: جهت تسریع در انعکاس اخبار حوزه معاونت هنری و ارتباط سریع‌تر با اهالی رسانه و خبر پایگاه اطلاع رسانی هنر راه‌اندازی شد. از این پس اخبار زیر مجموعه معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پایگاه اینترنتی قرار می‌گیرد.

وی درباره بخش‌های مختلف این سایت افزود: اخبار حوزه‌های نمایشی، تجسمی و موسیقی، گزارش تصویری، اخبار بخش آموزش و اخبار بخش بین‌الملل از بخش‌های مختلف این سایت هستند. قرار است به زودی بخش وبلاگ‌ هنرمندان نیز به این سایت افزوده شود.

امرایی یادآور شد: این پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی همزمان با برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر، تجسمی و موسیقی فجر با توجه به تجربه موفق راه‌اندازی سایت مجموعه تئاتر شهر راه‌اندازی شد. امیدواریم با این اقدام در حوزه جذب هنرمندان و ساماندهی و ارسال اخبار معاونت هنری گام مؤثری برداشته باشیم.

کد مطلب 1248819

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