مجید امرایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: جهت تسریع در انعکاس اخبار حوزه معاونت هنری و ارتباط سریع‌تر با اهالی رسانه و خبر پایگاه اطلاع رسانی هنر راه‌اندازی شد. از این پس اخبار زیر مجموعه معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پایگاه اینترنتی قرار می‌گیرد.



وی درباره بخش‌های مختلف این سایت افزود: اخبار حوزه‌های نمایشی، تجسمی و موسیقی، گزارش تصویری، اخبار بخش آموزش و اخبار بخش بین‌الملل از بخش‌های مختلف این سایت هستند. قرار است به زودی بخش وبلاگ‌ هنرمندان نیز به این سایت افزوده شود.



امرایی یادآور شد: این پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی همزمان با برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر، تجسمی و موسیقی فجر با توجه به تجربه موفق راه‌اندازی سایت مجموعه تئاتر شهر راه‌اندازی شد. امیدواریم با این اقدام در حوزه جذب هنرمندان و ساماندهی و ارسال اخبار معاونت هنری گام مؤثری برداشته باشیم.