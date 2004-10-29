عضو شوراي عالي جنگل در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي "مهر" با اشاره به همكاري هاي كنوانسيون بيابان زدايي سازمان ملل با ايران در زمينه ارائه راهكارهاي مناسب براي مبارزه با بيابان زايي در كشورگفت: كشورهاي عضو كنوانسيون بيابان زدايي ازجمله ايران موظف به شناسايي و ارائه برنامه ها و راهكارهاي عملي در زمينه مبارزه ملي با بيابان زايي هستند كه در اين زمينه در ايران از سال 1377 تهيه برنامه اي در اين زمينه آغاز شده است .
محمد جارياني تصريح كرد: در حال حاضر طرح ايران براي مقابله با بيابان زايي در كشوركه از سال 1377 و در سه مرحله كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت تهيه شده در مراحل نهايي قراردارد و پس از تصويب در كميته ملي بيابان زدايي آماده ارسال به دبيرخانه كنوانسيون بيابان زدايي سازمان ملل است
وي افزود: ايران در منطقه خشك كره زمين قرار گرفته و براساس آمار موجود حدود 90 درصد از مناطق مناطق كشور جزء زمين هاي است كه بايد تحت پوشش اقدامات مقابله با بيابان زدايي قرار گيرد .
عضو شوراي عالي جنگل در گفت و گو با "مهر":
ايران طرح "مقابله با بيابان زايي" را بزودي به سازمان ملل ارائه مي كند
ايران طرح"مقابله با بيابان زايي" را بزودي به دبير خانه كميسيون بيابان زدايي سازمان ملل ارائه خواهد كرد.
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