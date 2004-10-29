ايران طرح "مقابله با بيابان زايي" را بزودي به سازمان ملل ارائه مي كند

عضو شوراي عالي جنگل در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي "مهر" با اشاره به همكاري هاي كنوانسيون بيابان زدايي سازمان ملل با ايران در زمينه ارائه راهكارهاي مناسب براي مبارزه با بيابان زايي در كشورگفت: كشورهاي عضو كنوانسيون بيابان زدايي ازجمله ايران موظف به شناسايي و ارائه برنامه ها و راهكارهاي عملي در زمينه مبارزه ملي با بيابان زايي هستند كه در اين زمينه در ايران از سال 1377 تهيه برنامه اي در اين زمينه آغاز شده است .

محمد جارياني تصريح كرد: در حال حاضر طرح ايران براي مقابله با بيابان زايي در كشوركه از سال 1377 و در سه مرحله كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت تهيه شده در مراحل نهايي قراردارد و پس از تصويب در كميته ملي بيابان زدايي آماده ارسال به دبيرخانه كنوانسيون بيابان زدايي سازمان ملل است

وي افزود: ايران در منطقه خشك كره زمين قرار گرفته و براساس آمار موجود حدود 90 درصد از مناطق مناطق كشور جزء زمين هاي است كه بايد تحت پوشش اقدامات مقابله با بيابان زدايي قرار گيرد .



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