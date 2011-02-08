به گزارش خبرگزاری مهر، هیأتی متشکل از عبدالهادی صورتی، سیدناصر هاشم‌زاده و شهاب ملتخواه، کار انتخاب و داوری 155 فیلم‌نامه رسیده به دبیرخانه جشنواره را بر عهده دارند.‌همچنین، محمدمهدی رحیمیان، رسول اولیاءزاده و محمدحسین حیدری قرار است 337 عکس رسیده به دبیرخانه جشنواره نماز و نیایش را انتخاب و داوری نمایند.

کار انتخاب بخش فیلم جشنواره نماز و نیایش را هیاتی متشکل از: سعید مترصد، سعید الهی و محمدرضا شفاء را برعهده داشتند که آثار منتخب را از میان 403 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره انتخاب کردند.

جشنواره نماز ونیایش موضوعاتی همچون: نگاه ژرف، عمیق و هنرمندانه به عبادت معبود، بررسی ابعاد بی‌کران معنوی نماز و نیایش، نماز و نیایش در زندگی مردم و اثرات فرهنگ‌ساز آن در جامعه، تاثیرگذاری رفتارهای دینی خانواده بر فرزندان، عوامل و شیوه‌های تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به نماز، نماز و نمازخوانی در اجتماعات (مدارس‌ـ‌مساجد و ...) و نقش نماز در ایجاد وحدت و یکپارچگی و رشد فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر در ترویج نماز و نیایش را در 3 بخش مسابقه فیلم کوتاه، عکس و فیلمنامه در بر می‌گیرد.

چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین از تاریخ 2 تا 5 اسفند ماه سال جاری به مدت چهار روز در استان قم برگزار می‌شود.

