به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتاحی گفت: هر جشنوارهای که سبب ایجاد انگیزه برای تولید اثر شود، اتفاق مبارکی است چراکه در جامعه جوّی ایجاد میکند که بیشتر به آثار هنری پرداخته شود.
وی افزود: جشنواره "داستان انقلاب" از آنجایی که از یک سال قبل، اطلاعرسانی میکند، نویسندهها فرصت سوژهیابی دارند تا ضمن یافتن سوژه مورد نظر خود، درباره آن بنویسند. همین ایجاد انگیزه و رو آوردن نویسندگان به نگارش آثار جدید، سبب میشود که خودبه خود پس از چند سال، شاهد ایجاد یک گنجینه در حوزه ادبیات انقلاب باشیم.
نویسنده کتاب "فصل کبوتر" در ادامه با اشاره به برگزاری جشنوارههایی چون تئاتر و فیلم فجر و رویکرد عمومی به آنها، درباره جشنواره "داستان انقلاب" گفت: این دو جشنواره با رویکردی عمومی و به شکلی گسترده و با بودجههایی شاید صد برابری نسبت به "داستان انقلاب" برگزار میشوند و این جشنواره را نمیتوان از این حیث با آن دو رویداد مقایسه کرد.
فتاحی توضیح داد: تمایز جشنواره "داستان انقلاب" نسبت به جشنوارههای فجر علاوه بر اعلام فراخوان تولید اثر این است که در یک موضوع مشخص یعنی انقلاب اسلامی برگزار میشود و از این جهت ماهیتی متفاوت را به خود اختصاص میدهد.
مراسم سومین دوره جشنواره "داستان انقلاب" یکشنبه 8 اسفندماه در حوزه هنری برپا میشود.
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