رفع مشکل اعتباری پروژه های بیمارستانی/مسکن مهر از پرداخت مالیات معاف شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی نیکزاد صبح سه شنبه در بدو ورود به ارومیه در پاویون فرودگاه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با رفع مشکل اعتباری چهار بیمارستان 670 تخت به مجموع تختهای بیمارستانی آذربایجان غربی افزوده می شود.

وی با بیان اینکه مشکلی به نام کمبود اعتبار در اجرای پروژه های عمرانی و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی نداریم، بیان داشت: در بحث نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در آذربایجان غربی نیز عملیات اجرایی 27 هزار واحد طی دو مرحله آغاز شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در این راستا تسهیلات بانکی توسط بانکهای مسکن، ملی، ملت، صادرات و رفاه به متقاضیان پرداخت می شود، اظهار داشت: هم اکنون 48 هزار و 400 واحد مسکونی شهری در آذربایجان غربی در دست احداث است.

پروژه میدان امام خمینی(ره) ارومیه باید سریعتر انجام می شد

نیکزاد با اشاره به وجود 38 شهر در آذربایجان غربی، اظهار داشت: در آذربایجان غربی 21 هزار و 400 واجد شرایط ثبت نام شده در مسکن مهر شهری بوده که عملیات پی ریزی این تعداد واحد آغاز شده و از این تعداد 10 هزار و 400 واحد اتمام سقف، چهار هزار و 400 واحد سفید کاری و هزار و 800 واحد به مرحله نازک کاری رسیده اند.

وزیر مسکن و شهرسازی پروژه میدان امام خمینی(ره) ارومیه را کاری بزرگ و ماندگار دانست که باید هر چه سریعتر از این انجام می شد، افزود: طی دو جلسه گذشته تصمیمات خوبی در جهت تسریع اجرای این طرح اخذ و مقرر شده بود، اعتبار اجرای این طرح از طریق شرکت عمران و بهسازی و شهرداری ارومیه تامین شود.

مسکن مهر از پرداخت مالیات معاف شد

وی با اشاره به اینکه از طریق ماده 104 نقل و انتقالات و ارزش افزوده مسکن مهر در سراسر کشور از پرداخت مالیات معاف شد، ادامه داد: همچنین از طریق رایزنی با وزارت رفاه و تامین اجتماعی مقرر شده با حفظ حقوق کارگران میزان پرداخت حق بیمه به ازای هر متر مربع هفت هزار تومان کاهش یابد.

سرپرست وزارت راه و ترابری با بیان اینکه وزارت راه یکی از قدیمی ترین وزارتخانه های کشور است، گفت: ارتباطات در زمینه های مختلف الفبای توسعه بوده و اقدامات خوبی در زمینه توسعه ارتباطات هوایی، زمینی و دریایی انجام شده است.

نیکزاد برقراری مناسب ارتباطات ریلی و زمینی و اولویت بندی طرحهای نیمه تمام در استانها با توجه به رعایت عدالت در اجرای طرحها را از اولویتهای این وزارتخانه دانست و اظهار داشت: این طرحها با تامین اعتبار از منابع مختلف اجرایی می شوند.

نیکزاد در پنجمین سفر خود به استان آذربایجان غربی، امروز با حضور در شهرستان ماکو در شمال استان پروژه 288 واحدی مسکن مهر در این شهرستان را افتتاح می کند.

وزیر مسکن و شهرسازی در مدت اقامت خود در ارومیه ضمن افتتاح واحدهای بافت فرسوده شهری و بازدید از مسکن مهر گلشهر، گلمان و طرزیلو، در نشست شورای مسکن استان آذربایجان غربی نیز شرکت خواهد کرد.