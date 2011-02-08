برگزیدگان المپیادهای علمی فرهنگی مدارس مازندران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش و پرورش مازندران صبح سه شنبه در این مراسم در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله ساری، با بیان ضرورت های شناخت آداب زندگی، شخصیت سازی با توجه به وجود زمینه های قوی تر برای رشد در مدارس شبانه روزی، این فرصت را شایسته دانست تا دانش آموزان همه ابعاد وجودی خویش را پرورش دهند و مدیران و معلمان هم از آن استفاده کنند.

محمد علی امیری افزود: با توجه به قرار گرفتن در سنین رشد در مقطع راهنمایی، قرار گرفتن در کنار یکدیگر، تعامل، مهرورزی را یاد گرفتن و اثر مثبت گذاشتن بر هم را باید تمرین کرد و یاد گرفت و به دیگران نیز منتقل کرد که این موضوع هم بسیار حائز اهمیت است.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: پرداختن به قرآن و نماز را در رکن فعالیت ها قرار دهید که بسیار انرژی بخش خواهد بود و آن چنان خود را به این دو پدیده زیبای عالم خود را وابسته کنید که به هنگام ناگواری ها شما را نگهدارند و حفظ کنند.

امیری از همه دانش آموزان مراکز شبانه روزی خواست در حفظ آیت الکرسی، معنا و مفاهیم آن پیشگام دانش آموزان مازندران و کشور باشند.

امیری افزود: وجود 24 مدرسه راهنمایی در مناطق محروم با هزار و 738 دانش آموز گامی در جهت توسعه عدالت اجتماعی است.

تمام دانش آموزان مدارس شبانه روزی استان در این رقابت ها در سطح شهرستانی شرکت کردند که 750 دانش آموز در مرحله استانی با هم رقابت کردند که 166 نفر عنوان برتر را کسب که در این همایش با اهداء جوایزی از آنان تقدیر شد.