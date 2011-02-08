راه اندازی خط هوایی قشم ـ استانبول/ حضور 2 میلیون مسافر نوروزی در قشم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا موسوی در نشست خبری که سه شنبه در سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد، گفت: 7 ایستگاه امداد در سطح جزیره آمده شده است و پزشکان و متخصصان در این ایام در این ایستگاه‌ها حضور دارند.

همچنین بخش اورژانس دریایی نیز تجهیز شده است و بخش‌های ICUو CCUمراکز درمانی قشم را تجهیز کردیم.

وی ادامه داد: باید با همکاری رسانه‌های داخلی و مسئولان بتوانیم آمار تصادفات در جزیره قشم را پایین بیاوریم. چون متاسفانه آمار تصادفات در قشم به دلیل ورود خودروها از سرزمین اصلی و آشنا نبودن رانندگان با قوانین جزیره بالا است.

موسوی تصریح کرد: برخی از سازمانها در جزیره با سازمان منطقه آزاد قشم هماهنگ نیستند و اختیارات آنها به سازمان منطقه آزاد تفویض اختیار نشده است مانند وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و محیط زیست.

وی گفت: بیمارستان 96 تخت‌خوابه‌ای در جزیره قشم در حال احداث است.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم در این نشست خبری گفت: عنوان جزیره عجایب هفتگانه را به عنوان برند جزیره قشم انتخاب کردیم چون معتقدیم بهترین جاذبه‌ها مانند مرد نمکی، دره ستارگان، جنگل‌های حرا، لاک پشت‌های پوزه عقابی، دولفین‌ها، جزایر ناز و تنگه چاه‌کوه در جزیره قشم واقع شده است.

وی اظهار کرد: درصدد ایجاد خط هوایی قشم - استانبول هستیم تا با ایجاد این خط جزیره قشم را به عنوان پایگاه پروازی معرفی کنیم تا به این وسیله ارتباط خوبی میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی برقرار شود.

موسوی تصریح کرد: پیش بینی می‌کنیم در ایام نوروز دو میلیون مسافر در جزیره قشم حضور پیدا کنند اما شاید برای پذیرایی از این میهمانان ظرفیت‌های هتلی خیلی مناسبی نداشته باشیم. به همین منظور سه کمپینگ با 300 تا 400 سکو و تمام امکانات بهداشتی و رفاهی ایجاد کردیم.

وی ادامه داد: همچنین تا دو سال آینده با همکاری سرمایه گذاران بخش خصوصی 3 تا 4 هتل در جزیره قشم ساخته می‌شود.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم به برگزاری تور گردشگری ویژه سفرای کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: فردا 35 سفیر از کشورهای چک، تایلند، کره، ازبکستان، کویت، قرقیزستان و ... از نقاط مختلف جزیره قشم دیدار می‌کنند و با آنها درباره سرمایه گذاری در بخش گردشگری جزیره صحبت خواهیم کرد.

وی در این نشست از اعلام برنده مناقصه پروژه پل خلیج فارس طی هفته آینده خبر داد و گفت: پیش بینی می‌کنیم این پل تا سه سال دیگر ساخته شود اما اولویت ما در این پروژه اول ساخت خود پل است و بعد ایجاد شبکه ریلی و اتوبان آن. با این حال فاز 3 این پروژه در سال 90 شروع می‌شود.

موسوی از نصب بزرگترین المان پرچم جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و جزایر ناز خبر داد و گفت: جزایر ناز ظرفیت گردشگری و تفریحی و ایجاد تاسیسات گردشگری ندارد اما باید به عنوان المان از آنها استفاده کرد. با این حال همزمان با آغاز سال جدید این المان معرفی می‌شود.

وی افزود: درصدد هستیم که تنگه‌های هنگام و هرمز به منطقه آزاد قشم ملحق شود چرا که تقاضای الحاق این دو جزیره داده شده بنابراین مجمعی با حضور وزرا برگزار می کنیم و شاید تا پایان سال این الحاق انجام شود.