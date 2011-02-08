امضای 50 میلیارد دلار قرارداد نفتی/ عرضه 6.3 میلیارد دلار اوراق مشارکت

به گزارش خبرنگار مهر از خرمشهر، احمد قلعه بانی امروز در مراسم افتتاح فاز دوم میدان نفتی دارخوین با اشاره به افزایش ذخایر نفت خام ایران از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: حجم ذخایر نفت خام ایران از 137 به 151 میلیارد بشکه و حجم ذخایر گاز طبیعی از 29 به 33.1 تریلیون متر مکعب افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 6.3 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و ریالی برای تامین منابع مالی طرحهای مختلف صنعت نفت عرضه شده است تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون 50 میلیارد دلار قرارداد جدید نفت و گاز در بخش بالادستی صنعت نفت امضا شده است.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه با امضای قرارداد 8 فاز باقی مانده پارس جنوبی به تنهایی 28 میلیارد دلار قرارداد امضا شده است، اظهار داشت: همچنین هم اکنون بسته های سرمایه گذاری به ارزش 15 میلیارد دلار در سطح صنعت نفت تدوین شده است.

وی با اشاره به بهره برداری از فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی دارخوین از افزایش ظرفیت تولید نفت این میدان به 160 هزار بشکه در روز خبر داد و افزود: همچنین هم اکنون میزان تولید از میدان مشترک نفتی هنگام در خلیج فارس به 16 هزار بشکه افزایش یافته است.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه پیش بینی می شود سال آینده تولید نفت از میدان مشترک هنگام به 30 هزار بشکه در روز افزایش یابد تاکید کرد: هم اکنون ساخت واحدهای نمک زدایی آب تیمور، کرجند، پارسی، به پایان رسیده و به زودی ساخت واحد نمک زدایی مارون دو به پایان خواهد رسید.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با یادآوری اینکه در برنامه چهارم توسعه 47 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز انجام شده است تاکید کرد: تاپایان برنامه پنجم توسعه باید ظرفیت تولید نفت خام ایران به حدود 5 میلیون بشکه و تولید گاز به یک میلیارد و 530 میلیون متر مکعب افزایش یابد.

به گفته این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت همچنین در برنامه پنجم توسعه میزان تولید میعانات گازی به یک میلیون و 300 هزار بشکه و تولید مایعات گازی به 310 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

قلعه بانی همچنین از حفاری و تعمیر 2 هزار حلقه چاه جدید نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه خبر داد و یادآور شد: هم اکنون توسعه میادین مشترک نفت و گاز در دستور کار و اولویت اول شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه تا سال 1390 باید از منابع غیر از شرکت ملی نفت حدود 30 میلیارد دلار اعتبارات جذب شود بیان کرد: همچنین هم اکنون طرح توسعه میادین نفتی آزادگان شمالی، یادآوران و آزادگان جنوبی برای تولید یک میلیون بشکه نفت در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی توسعه سایر میادین نفتی در غرب رودخانه کارون همچون بند کرخه، فاز سوم دارخوین، اروند ، شلمچه، آذر و چنگوله همچنین در اولویت قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت از ساخت یک نیروگاه 460 مگاواتی در غرب رودخانه کارون خبر داد و خاطر نشان کرد: ساخت یک تلمبه خانه نفت و 600 کیلومتر خطوط لوله انتقال نفت هم در این منطقه ساخته خواهد شد.