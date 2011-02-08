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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

مرکز حقوق بشر اروپا:

مبارک در صورت ورود به آلمان محاکمه می شود

مبارک در صورت ورود به آلمان محاکمه می شود

دبیرکل مرکز حقوق بشر اروپا در برلین با اشاره به احتمال سفر "حسنی مبارک" به آلمان برای معالجه تاکید کرد: با توجه به شکنجه هایی که در سالهای اخیر در حکومت مبارک انجام شده، وی مورد محاکمه قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولفگانگ کالیک" دبیرکل مرکز حقوق بشر اروپا در گفتگو با روزنامه "فرانکفورتر راوند شاو" تهدید کرد که رئیس جمهور مصر را در آلمان مورد محاکمه قرار خواهد داد.

این مقام حقوقی در اروپا با اشاره به اینکه ممکن است مبارک با سفر به آلمان در نظر داشته باشد اعتراضات اخیر را دور زده و از آن به عنوان سناریویی برای حل بحران کنونی در مصر استفاده کند، تاکید کرد: در نظر داریم با توجه به شکنجه هایی که در چند دهه اخیر حکومت مبارک انجام شده، شکایتی را علیه وی مطرح کنیم.

ولفگانگ کالیک تاکید کرد: بر اساس قوانین جنایی در آلمان مقامات ملزم هستند افراد متهم به اعمال جنایتکارانه را در هنگام اقامت در این کشور تحت پیگرد قرار دهند.

این شخصیت حقوقی در اروپا پیش از این شکایتی را علیه "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع سابق آمریکا در زمینه اعمال جنایتکارانه مطرح کرده بود.

کد مطلب 1248830

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