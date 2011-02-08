نمایشگاه عکس انقلاب در یاسوج گشایش یافت

رییس انجمن سینمای جوان یاسوج در این خصوص به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: در این نمایشگاه 30 اثر عکس از مبارزات و راهپیماییهای مردم کشور در زمان انقلاب بر روی دیوار رفته است.

قدرت الله سلیمانی فر افزود: این نمایشگاه همزمان در سایر دفاتر انجمن سینمای جوان کشور نیز برگزار شده است.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه 10 عکاس برجسته کشور مبارزات مردم انقلابی علیه رژیم طاغوت را به تصویر کشیده اند.

سلیمانی هدف از برگزاری این نمایشگاه را حفظ و نشر ارزشهای انقلاب اسلامی و آشنایی نسل جوان با مبارزات مردم در جریان انقلاب عنوان کرد.

وی بیان داشت: این نمایشگاه تا26 بهمن ماه جاری در محل انجمن سینمای جوان یاسوج دایراست.