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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

نمایشگاه عکس انقلاب در یاسوج گشایش یافت

نمایشگاه عکس انقلاب در یاسوج گشایش یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکسی با موضوع انقلاب اسلامی در انجمن سینمای جوان یاسوج گشایش یافت.

رییس انجمن سینمای جوان یاسوج در این خصوص به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: در این نمایشگاه 30 اثر عکس از مبارزات و راهپیماییهای مردم کشور در زمان انقلاب بر روی دیوار رفته است.

قدرت الله سلیمانی فر افزود: این نمایشگاه همزمان در سایر دفاتر انجمن سینمای جوان کشور نیز برگزار شده است.

وی بیان کرد:  در این نمایشگاه 10 عکاس برجسته کشور مبارزات مردم انقلابی علیه رژیم طاغوت را به تصویر کشیده اند.

سلیمانی هدف از برگزاری این نمایشگاه را حفظ و نشر ارزشهای انقلاب اسلامی و آشنایی نسل جوان با مبارزات مردم در جریان انقلاب عنوان کرد.

وی بیان داشت: این نمایشگاه تا26 بهمن ماه جاری در محل انجمن سینمای جوان یاسوج دایراست.

کد مطلب 1248831

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