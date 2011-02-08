دشمنان از اسلامیت نظام بیم دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد خاتمی عصر دوشنبه در دیدار اعضای کمیته مساجد ستاد دهه فجر عنصر اسلامیت نظام را مورد تأکید قرار داد و بیان داشت: ستون فقرات انقلاب اسلامی ایران اسلامی شدن بود و هست و چیزی که 32 سال انقلاب را بیمه کرده عنصر اسلامیت است، چیزی که دشمنان از آن بیم دارند.



وی نقش رهبری را در پیروزی انقلاب ایران مهم‌ترین عامل دانست و تصریح کرد: راز و رمز پیروزی انقلاب اسلامی، اسلامی بودن، رهبری امام راحل و وحدت مردم بود.



مبارزان مصر باید از امام خمینی (ره) الگو بگیرند



خاتمی با بیان اینکه امام از ابتدا می‌گفت شاه باید برود، خاطرنشان کرد: به مبارزان مصر این پیام را داریم که از روش امام الگو بگیرند و بر حق خود بایستند، با بودن نامبارک هیچ تحولی در مصر صورت نخواهد گرفت، باید دیکتاتور برود تا تحول آغاز شود.



وی مذاکره اخیر در مصر را انحراف در مسیر مبارزه دانست و گفت: مردم مصر هنوز در کف خیابان‌ها هستند و همچنان باید بمانند تا سقوط دیکتاتور انجام شود.



امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: مبارزان مصری بر خدا توکل کنند که پیروزی نزدیک است.



مردم مصر پیشینه افتخارآمیز مصر را با مبارزات خود احیا کنند



وی در ادامه با اشاره به اینکه مردم مصر پیشینه افتخارآمیز مصر را با مبارزات‌خود می‌توانند احیا کنند، ابراز داشت: مصر الهام‌بخش دین‌داری در جهان بود که با سقوط دیکتاتور، مجد و عظمت گذشته مصر احیا خواهد شد.



خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دغدغه توجه به مسائل دینی مقدس است، تصریح کرد: قرآن کریم ویژگی برجسته مؤمنان را مجاهده در راه خدا و دغدغه دینی می‌دانند.



وی با بیان اینکه پیامبر اولین گام گسترش دین را با ساختن مسجد قبا و مسجدالنبی دنبال کردند، ابراز داشت: انقلاب اسلامی پایگاه‌هایش هم با خودش سنخیت دارد، آنچنان که اهداف انقلاب نیز اهدافی مشخص است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: باید تلاش کنیم مساجد ما همانند قبل از انقلاب و در ماه‌های منجر به پیروزی مرکز پرشور جوانان باشد.



وی با تأکید بر نقش نهاد‌ها در مساجد گفت: امامت جماعت مسجد نهاد فرماندهی مسجد را دارد و هیئت امنا، بسیج و کانون‌های مساجد نیز در مسجد نقش مهمی دارند.



نهادهای مرتبط با مساجد منسجم عمل کنند



خاتمی انسجام نهادهای مرتبط در مسجد را ضروری دانست و ابراز داشت: در این صورت یقینا پیشرفت سریع خواهد بود، باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد که هیچ‌کدام از این‌ها ساز جدا نزنند.



وی با بیان اینکه در انتخاب ائمه جماعات باید دقت بیشتری شود، اظهار داشت: اگر نگاه این است که مساجد پایگاه است باید در انتصاب امامان مساجد توانایی مدیریت نیز دیده شود.



عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: امام جماعت بانشاط مسجد را فعال و زنده می‌کند اما امام جماعتی که دوره نشاط او سپری شده است نمی‌تواند به مسجد نشاط دهد.



وی با اشاره به اینکه اگر امام جماعت خودش نشاط ندارد، جانشین بانشاط با تمام اختیارات بگذارد، گفت: مسجد باید در خدمت دین باشد و تا وقتی که شاهد تحول گسترده در این جایگاه مقدس نباشیم نمی‌شود انتظار تحول گسترده در جامعه داشت.



خاتمی بر حضور کانون‌های مساجد و بسیج در هیئت امنا تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود هیئت امنای مساجد هر دو سال یک بار تغییر کنند و یک نفر از بسیج و کانون‌ مساجد عضو هیئت امنا باشند.



باید کاری کرد جوانان در مسجد در لحاظ دینی و سیاسی اشباع شوند



وی با بیان اینکه جوان قبل از انقلاب با حضور در مسجد در عرصه‌های دینی و سیاسی اشباع می‌شد، خاطرنشان کرد: باید این عطش را به وجود بیاوریم و در پی ارضای نیاز فرهنگی جوانان باشیم.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به ضرورت ایجاد جذابیت در مساجد گفت: منبر رسانه جذاب مساجد است اما باید به فکر رسانه‌های جذاب دیگر در مسجد بود همچنان که گاهی پیامبر با اجرای نمایش مفاهیم دینی را القا می‌کرد.



وی تأکید کرد: می‌توان از ابزار هنر برای جذب جماعت و جوانان به مسجد استفاده کرد.



امام جمعه تهران در پایان خواستار تشکیل رسانه‌های جذاب برای جذب اقشار مختلف مردم در مساجد شد و گفت: باید تلاش کنیم مساجد ما همانند قبل از انقلاب و در ماه‌های منجر به پیروزی مرکز پرشور جوانان باشد.