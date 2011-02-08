مجید جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با اشاره به پروژههای قابل افتتاح روستایی استان اصفهان در دهه مبارک فجر، افزود: همزمان با ایامالله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، 574 پروژه عمرانی و توسعهای در روستاهای استان اصفهان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه دولت خدمتگزار توجه ویژهای به روستاهای کشور دارد، اظهار داشت: سیاستهای دولت بر خدمترسانی هرچه بهتر و بیشتر به روستاها و روستائیان سراسر کشور متمرکز شده و بر همین اساس پروژههای استان اصفهان نیز در این راستا افزایش مطلوبی داشته است.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه پروژههای روستایی قابل افتتاح در دهه مبارک فجر سال جاری در حوزهها و بخشهای مختلف به بهرهبرداری میرسند، تصریح کرد: این پروژهها در بخشهای مختلف برقرسانی، آب و فاضلاب، گاز رسانی، نوسازی مدارس، کشاورزی، راه و ترابری، بنیاد مسکن و تربیت بدنی افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به تاثیرگذاری افتتاح این پروژهها در زندگی روستاییان استان اصفهان، اضافه کرد: بهرهبرداری از این تعداد پروژه روستایی بدون شک بهبود و ارتقای سطح زندگی روستاییان این استان را به همراه خواهد داشت تا آنان نیز از امکانات مطلوب زندگی استفاده کنند.
جوهری به سازمانهایی که بیشترین پروژه روستایی را در استان اصفهان به اجرا گذاشتهاند اشاره کرد و ادامه داد: بیشترین پروژههای عمرانی قابل افتتاح در روستاهای استان اصفهان، متعلق به سازمان جهاد کشاورزی با 220 پروژه، شرکت گاز با 100 پروژه، دهیاریها با 76 پروژه و شرکت توزیع برق استان با 64 پروژه توسعهای و خدمات رسانی بوده است.
وی با بیان اینکه خدمت رسانی به روستاها و روستائیان استان اصفهان شتاب بیشتری گرفته است، اضافه کرد: با تشکیل دهیاریها، روند خدمترسانی به روستاهای استان اصفهان سریعتر دنبال میشود که این موضوع افزایش رضایت روستاییان را به دنبال داشته است.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان همچنین به پروژههای افتتاح شده توسط دهیاریهای این استان اشاره کرد و بیان داشت: 58 دهیاری در سطح استان اصفهان در بخشهای کرون، باغبهادران، بنرود، خوانسار، شهرضا و مهردشت شهرستان نجف آباد اقدام به اجرای پروژههای عمرانی کردهاند.
وی با اشاره به هزینههای صورت گرفته به منظور اجرای این تعداد پروژه روستایی در سطح استان اصفهان، گفت: این 58 دهیاری در سطح استان اصفهان، تمامی پروژهها را با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال به اجرا گذاشتهاند.
جوهری به دربرگیری پروژههای انجام شده روستایی در سطح استان اصفهان اشاره کرد و افزود: این پروژهها در زمینههای مختلف نظیر زیرسازی معابر، جدولگذاری، احداث پارک کودک، ساماندهی گلزارهای شهدا و افزایش روشنایی معابر به اجرا در آمده است.
وی با اشاره به خدمات انجام شده در روستاهای استان اصفهان طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تعداد روستاهای دارای برق، 183 روستا بود که این میزان تا پایان سال 88 به یک هزار و 288 روستا رسیده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان همچنین به روستاهای دارای آب شرب و آشامیدنی اشاره کرد و ادامه داد: تا سال 57 تعداد روستاهای دارای آب آشامیدنی استان اصفهان 75 روستا بود که این میزان اکنون به 899 روستا افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه احداث راههای روستایی بر حسب کیلومتر نیز در استان اصفهان افزایش یافته است، تصریح کرد: تا پایان سال 57 فقط یک هزار و 440 کیلومتر راه روستایی در استان اصفهان احداث شده بود که این میزان تا پایان سال 88 به سه هزار و 949 کیلومتر رسیده است.
جوهری همچنین با اشاره به روستاهای دارای خانه بهداشت در استان اصفهان، ادامه داد: هیچیک از روستاهای استان اصفهان تا پایان سال 57 دارای خانه بهداشت نبودهاند که این میزان تا پایان سال 88 به 579 مورد رسیده است.
وی با بیان اینکه روستاهای دارای ارتباط مخابراتی نیز افزایش چشمگیری داشتهاند، بیان داشت: بر اساس آمار به دست آمده، تا پایان سال 57 روستاهای دارای ارتباط مخابراتی در استان اصفهان 28 مورد بوده که این میزان تا پایان سال 88 به 902 مورد رسیده است.
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