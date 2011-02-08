سال 90 سال شکوفایی پروژه های مسکن مهر اصفهان است

احسان عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در رابطه با پروژه عظیم مسکن مهر که با توجه به عنایت دولت نهم اقدام به ساخت واحدهایی برای مسکن شده است، گفت: با توجه به سیاست دولت نهم و رئیس‌جمهور یکی از دغدغه‌های عظیم و بزرگ در کشور ما بحث مسکن و سر پناه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در جهت تامین مسکن مناسب و با کیفیت عالی بود.

وی با بیان اینکه در همین راستا از پایان سال 86 بهترین مسیری که برای تحقق این هدف وجود داشت ایجاد تعاونیهای مهر محلی بود، اظهار داشت: این به این دلیل بود تا همه متقاضیانی که در سایت مسکن ثبت نام کرده‌اند بتوانند از این امکانات برخوردار شوند.

رئیس اتحادیه مسکن مهر استان اصفهان تصریح کرد: پس از اینکه تعاونیهای مسکن مهر محلی توسط اداره های تعاون استان ها با هیئت موسس در نخستین مجمع عمومی تشکیل شد توانستند سازمان دهی بسیار خوبی را انجام دهند و از طریق پوشش دادن متقاضیان و پالایش اعضا و استعلام فرم از سازمان مسکن و شهر سازی نسبت به واجد شرایط بودن اعضا اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های مثبت دولت در این راستا حذف قیمت زمین بود، تاکید کرد: طبق این برنامه دولت اراضی را در شهرهای اقماری و در شهرستان های با بیش از 25 هزار نفر جمعیت در اختیار تعاونیها قرار می‌دادند.

عبداللهی ادامه داد: در برنامه دوم دولت برای مسکن مهر حمایت از بخش ساخت و ساز با ارائه یارانه مربوطه و در راستای ارایه تسهیلات 200 میلیون ریالی برای حمایت از متقاضیان داده شد که یک سوم آن نیز به صورت آورده توسط متقاضیان تامین می‌شد و تسهیلات دولت به اضافه آورده متقاضیان بود.

وی آورده متقاضی را حداقل 35 میلیون ریال دانست و بیان داشت: تمام تسهیلات پرداختی توسط بانکهای عامل در چهار مرحله که دو مرحله در سفت کاری و یک مرحله در نازک کاری بوده است، پرداخت شد.

رئیس اتحادیه مسکن مهر استان اصفهان افزود: از آن جایی که این تسهیلات در قالب مشارکت مدنی تامین می شده باید همزمان با ارئه تسهیلات آورده متقاضی نیز تامین شود اقساط وام نیز پس از گذشت 24 ماه در 13 تا 15 سال توسط افراد پرداخته می شود.

وی با بیان اینکه یکی از سیاستهای دولت نهم و دهم پروژه های عظیم مسکن مهر بود که به حق طرح جالب و مفیدی در جهت خانه دار کردن جوانان و اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شود، گفت: در حال حاضر گام های بسیار خوبی برای تکمیل پروژه های مسکن مهر برداشته شده و پیشرفت واحدها از روند رو به رشد و مطلوبی به ویژه در استان اصفهان برخوردار است.

استان اصفهان رتبه دوم احداث مسکن مهر را در کشور دارد

عبدللهی با بیان اینکه به گونه ای که استان اصفهان از رتبه خوبی در این بخش در کشور حائز اهمیت است و پروژه هایی نیز که در این استان در حال انجام است نسبت به سایر استانهای کشور هم از لحاط تعداد و هم از نظر اهمیت در جایگاه خوبی قرار دارد، خاطرنشان کرد: در شهرهای جدید رتبه اول کشور را داریم و در استان نیز رتبه دوم کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده‌ایم.

وی تعداد کل پروژه هایی که توسط تعاونیهای مسکن مهر در سطح استان ساخته می شود را 34 هزار واحد در دست احداث دانست و تاکید کرد: در 20 شهرستان در قالب 20 اتحادیه فعالیت می کنیم.

رئیس اتحادیه مسکن مهر استان اصفهان ادامه داد: 342 تعاونی مسکن مهر زیر مجموعه اتحادیه مزبور هستند و آن اتحادیه مسکن مهر زیر مجموعه اتحادیه استان هستند.

وی بانکهای عاملی که از آنها تسهیلات دریافت می‌شود را شامل مسکن، ملی، تجارت و صادرات در سطح استان دانست و گفت: بانک مسکن حدود 16 هزار و 621 واحد را تحت پوشش قرار می دهد.

عبدللهی ادامه داد: این تعداد واحدی است که بانک مسکن تسهیلات آن را می‌پردازد و کل تسهیلات سهم بانک مسکن به همراه بانک ملی در حال حاضر هفت هزار و 535 واحد را پوشش می‌دهد و عمده‌ترین این تسهیلات مربوط به شهر فولاد‌شهر است.

وی همچنین در مورد میزان تسهیلات ارائه شده بانک تجارت افزود: چهار هزار و 376 واحد مسکن مهر و ارائه 50 درصد تسهیلات نیز مربوط به بانکهای عامل بوده که این بانکها به تعهداتشان عمل کرده‌اند.

رئیس اتحادیه مسکن مهر استان اصفهان مبلغ کل تسهیات بانک مسکن را 265 میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی 105 میلیارد است که حدود 50 درصد آن پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از پروژه‌ها در ایام دهه فجر سال جاری که حدود شش هزار واحد است در سطح استان اصفهان به بهره‌برداری می‌رسد، تاکید کرد: اراضی که تا به امروز از سازمان مسکن و شهر‌سازی گرفته شده و در اختیار تعاونیها قرار گرفته حدود 357 هکتار زمین بوده است.

عبدللهی بیان داشت: با توجه به رونقی که بخش مسکن مهر در سطح استان دارد، فرصتهای شغلی بسیار خوبی را ایجاد کرده و بعضی از شغلها به صورت مستقیم و بعضی از آنها به صورت غیر‌مستقیم فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش مسکن و صنعت استان در موقعیت خوبی قرار دارد و این از آثار طرح مسکن مهر محسوب می‌شود، تصریح کرد: در بخش مسکن مهر شهرستان کاشان در زمینه ساخت‌و ‌ساز از حائز اهمیت بوده و در این شهرستان از تمام سازه‌های جدید صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی در این شهرستان استفاده می‌شود.

رئیس اتحادیه مسکن مهر استان اصفهان به موقعیت خوب شهرستان فولاد‌شهر در زمینه ساخت و ساز مسکن مهر در سطح استان اشاره کرد و گفت: تعداد پنج اتحادیه ما در سطح استان در این شهرستان هستند و عمده طرح مسکن مهر مربوط به شهر جدید فولاد‌شهر است.

پروژه های مسکن مهر به طور میانگین رشد 75 درصدی داشته اند

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 75 درصد از این پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی خوبی دارد و دیگر شهرستانها با توجه به فراخور زمانی خود در موقعیت خوبی قرار دارند و ما با یاری خدا در سال آینده شاهد بهره‌برداری اکثر پروژه‌های طرح مسکن مهر در سطح استان هستیم و در این راستا تعدادی از پروژه‌های خود در طرح مسکن مهر را در شهر جدید مجلسی واگذار کردیم.

عبدللهی با اشاره به اینکه پروژه‌های مسکن مهر از سال 1388 در استان اصفهان کلید خورده است، اظهار داشت: این پروژه‌ها در اوایل سال 1390 به بهره‌برداری خواهند رسید و در پایان سال جاری حدود شش هزار واحد مسکونی در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تعداد متقاضیان مسکن مهر در سطح استان اصفهان را بسیار زیاد دانست و افزود: تعداد متقاضیانی که توسط تعاونیها سازماندهی شده حدود 35 هزار متقاضی است و مسکن مهر در قالبهای مختلفی بوده و تعدادی از مسکن مهر در قالب خود مالکین است.

رئیس اتحادیه مسکن مهر استان اصفهان با بیان اینکه به افرادی که مالک اراضی بوده‌ند 20 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود و عده‌ای از آنها نیز این میزان را دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: در قالب قراداد انبوه‌سازی و قرارداد سه جانبه انبوه‌سازی توسط انجمن انبوه‌سازان در حال ساخت است و حدود 40 هزار واحد آن در قالب تعاونی است.

در حال حاضر 34 هزار واحد در حال ساخت و ساز است

عبدللهی با بیان اینکه تا امروز و بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی با نقش تعاونی محوری که در جامعه حاکم است و نگاهی که به وزارت تعاون و بخش اقتصاد تعاون دارند شاهد شکوفایی و پویایی خوبی در این زمینه هستیم، اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح مسکن مهر طرح جدیدی بود مدیران عامل و دلسوز تعاونیها به خوبی پروژه‌ها را هدایت کرده‌اند.

وی ادامه داد: از دولت مردان خواهان این هستیم با توجه به اینکه 25 درصد از سهم اقتصاد به تعاونیها اختصاص داده شده است می‌تواند کار مردم در خود مردم با کیفیت و قیمت خوبی انجام شود.

رئیس اتحادیه مسکن مهر استان اصفهان با بیان اینکه بحث استان اصفهان در بخش تعاون رتبه بسیار خوبی را حائز اهمیت است، اضافه کرد: تعداد 342 تعاونی مسکن مهر در حال فعالیت هستند و تعداد پرسنل در تعاونیها یک هزار و 500 نفر هستند و تعداد پرسنل در اتحادیه‌ها 120 نفر هستند.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر متر مربع یک و نیم نفر را به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم فرصت شغلی ایجاد شده که شامل تولید‌کنندگان تمام مصالح ساختمانی می‌شوند، بیان داشت: در بخش ساختمانی دو نظارت داریم و با توجه به اینکه پروژه از دو دیدگاه هزینه‌ها و زمان برای اتحادیه‌ها و انجمنها حائز اهمیت و بخش نظارت کیفی و فنی کار به عهده متولیان سازمان نظام مهندسی استان اصفهان است.

عبداللهی در مورد روند اجرایی شدن پروژه های مسکن مهر به تفکیک شهرستانهای مختلف استان گفت: یک هزار و 603 واحد در شهرستان شهرضا و یک هزار واحد در کاشان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی در خصوص تعداد واحدهای متعهد شده مسکن مهر و درصد رشد فیزیکی آنها به تفیک هر شهرستان افزود: پروژه های مسکن مهر شهر اصفهان با 9 هزار و 666 واحد در 46 هکتار تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس اتحادیه مسکن مهر استان اصفهان ادامه داد: شهرضا با یک هزار و 653واحد در 47 هکتار با 85 درصد پیشرفت فیزیکی، نطنز با 992 واحد با 85 درصد، دهاقان 342 واحد در 2.2 هکتار با 80 درصد، مبارکه یک هزار و 164 واحد با 80 درصد، کاشان سه هزار و 889 واحد در 62.5 هکتار با 75 درصد، اردستان 709 واحد در 21 هکتار با 70 درصد، فریدونشهر 660 واحد در 8.2 هکتار 65 درصد، نایین یک هزار و 104 واحد در 25 هکتار از 35 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده اند.

وی در ارتباط با آمار پیشرفت پروژه های مسکن مهر در دیگر شهرستانهای استان اصفهان خاطرنشان کرد: خمینی شهر یک هزار و 288 واحد در 602 هکتار با 55 درصد پیشرفت فیزیکی، گلپایگان دو هزار 736 واحد در 48 هکتار با 60 درصد، لنجا سه هزار و 982 واحد در 31 هکتار با 65 درصد، نجف آباد یک هزار و 270 واحد در 21.5 هکتار با 60 درصد، خوانسار 698 واحد در 11.5 هکتار با 65 درصد، آران و بیدگل 468 واحد در 8.9 هکتار با 50 درصد، تیران و کرون با 272 واحد در پنج هکتار و با 60 درصد، فلاورجان 920 واحد در 11.3 هکتار با 55 درصد و لنجان با سه هزار و 982 واحد در 31 هکتار با 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.