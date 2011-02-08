اسرائیل دشمن اصلی مصر بوده و باقی می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "محمود خلف" که با شبکه یک تلویزیون مصر صحبت می کرد در این باره گفت: اسرائیل دشمن اصلی مصر است و دشمن اصلی ما نیز باقی خواهد ماند.

وی گفت:ما قلباً صلح با اسرائیل را چیزی جز یک تکه کاغذ پاره نمی دانیم.

وی با اشاره به جنگ های بین اعراب و رژیم اسرائیل و نقش ارتش مصر در آن افزود: نیروهای مسلح مصر از کشور و سر زمینشان دفاع می کنند. تعداد آنها اکنون بی سابقه است و ما باید همگی به نقشی که از سوی نیروهای مسلح ایفا شد و کسانی که این نقش را ایفا کردند افتخار کنیم.

این نظامی سابق افزود: این نکته پنهان نیست که دکترین جنگی نیروهای مسلح مصر همسایه شمال شرقی خود [اسرائیل] را دشمن خود می داند. این دشمن است و دشمن اصلی باقی خواهد ماند . اسرائیل هم می داند تا زمانی که از سرزمین های عربی عقب نشینی نکند دشمن اصلی مصر باقی خواهد ماند.