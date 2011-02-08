۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

یک ژنرال بازنشسته مصری:

اسرائیل دشمن اصلی مصر بوده و باقی می ماند

یک ژنرال بازنشسته مصر در سخنانی رژیم اسرائیل را دشمن اصلی مصر از گذشته دانسته و اعتقاد دارد که این رژیم همچنان دشمن اصلی باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "محمود خلف" که با شبکه یک تلویزیون مصر صحبت می کرد در این باره گفت: اسرائیل دشمن اصلی مصر است و دشمن اصلی ما نیز باقی خواهد ماند.

وی گفت:ما قلباً صلح با اسرائیل را چیزی جز یک تکه کاغذ پاره نمی دانیم.

این ژنرال بازنشسته افزود: صلح بین اسرائیل و مصر چیزی جز یک توافق بر روی کاغذ نیست و به آن اعتقاید نداریم.

وی با اشاره به جنگ های بین اعراب و رژیم اسرائیل و نقش ارتش مصر در آن افزود: نیروهای مسلح مصر از کشور و سر زمینشان دفاع می کنند. تعداد آنها اکنون بی سابقه است و ما باید همگی به نقشی که از سوی نیروهای مسلح ایفا شد و کسانی که این نقش را ایفا کردند افتخار کنیم.

این نظامی سابق افزود: این نکته پنهان نیست که دکترین جنگی نیروهای مسلح مصر همسایه شمال شرقی خود [اسرائیل] را دشمن خود می داند. این دشمن است و دشمن اصلی باقی خواهد ماند . اسرائیل هم می داند تا زمانی که از سرزمین های عربی عقب نشینی نکند دشمن اصلی مصر باقی خواهد ماند.

