دانشنامه مازندران در شان دیار علویان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، آیت الله نورالله طبرسی صبح سه شنبه در دیدار اعضای هیئت رئیسه دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه این استان دارای 10 هزار و 400 شهید و بیش از سه هزار مسجد و هزار و 200 امامزاده است گفت: در تدوین این دانشنامه در بخش تاریخ باید با غنای بیشتری به تاریخ بعد از انقلاب اسلامی و شناساندن این بخش از تاریخ مردم مازندران به نسل‌های آتی پرداخته شود.

وی با بیان اینکه دانشنامه مازندران می‌تواند در شناخت و معرفی این استان به مردم کمک شایانی کند اظهار داشت: امیدواریم دانشنامه مازندران به همت دانشگاه مازندران و استاد انوشه دانشنامه جامعی از نقطه نظر علمی، دینی، ملی، طبیعی، جغرافیایی، کشاورزی تدوین شود.

وی گفت: مازندران از نظر تاریخی و علمی دارای قدمت زیادی است و باید گذشته و حال این استان در تدوین دانشنامه به نحو احسن مد نظر قرار گیرد.

احمد احمدپور، سرپرست دانشگاه مازندران نیز با بیان اینکه دانشگاه مازندران تمام تلاش خود را در تهیه و تدوین دانشنامه مازندران مصروف خواهد داشت افزود: دانشگاه مازندران دارای بیش از 200 عضو هیئت علمی، 42 رشته در مقطع کارشناسی، 30 رشته در مقطع کارشناسی ارشد، 20 رشته در مقطع دکترا، 11 دانشکده در گروه های مختلف و کتابخانه‌ای مناسب به وسعت هشت هزار و 800 مترمربع و دارای بیش از 130 ‌هزار جلد کتاب است.

وی خاطرنشان کرد: این توانمندی‌های بالای دانشگاه مازندران باعث نقش‌آفرینی بسیار مناسب آن در فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی مربوط به تدوین دانشنامه خواهد بود.

وی افزود: دانشگاه مازندران از نقطه نظر پژوهشی در دسامبر سال 2010 در ارتباط با مقالات آی اس آی، رتبه 15 را از نقطه نظر تعداد مقالات و رتبه 13 را از نقطه نظر کیفیت مقالات در بین دانشگاههای ایران کسب کرده است.

احمدپور گفت: بر اساس اولین رتبه بندی که بر اساس پایگاه استنادی علوم اسلامی یا ISC صورت گرفته در میان بیش از 200 دانشگاه دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و علوم پزشکی، دانشگاه مازندران رتبه 18 را کسب کرده است.