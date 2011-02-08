به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاروق چاکلویستا رئیس دانشگاه سارایوو با حضور در دانشگاه تهران با دکتر سید مهدی قمصری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران دیدار و گفتگو کرد.
طرفین ایرانی و بوسنیایی درباره تبادل استاد و دانشجو، انجام پروژههای تحقیقاتی مشترک و برگزاری دوره آموزشی مشترک با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.
دکتر چاکلویستا رئیس دانشگاه سارایوو از کمک و حمایتهای جمهوری اسلامی ایران و نهادهای علمی ایران از کشور بوسنی و هرزگوین قدردانی کرد.
رئیس دانشگاه سارایوو اظهار امیدواری کرد حمایتهای علمی و فرهنگی ایران از بوسنی هرزگوین تداوم داشته باشد.
نظر شما