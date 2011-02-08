سه هزار میلیاردتومان اعتبار برای کمک به تجاری سازی اختراعات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه امروز سه شنبه در مراسم افتتاح رسمی سومین جشنواره نواوری و شکوفایی افزود: در سال 84 حدود 4 هزار و 700 اختراع در سازمان مالکیت‌های فکری و صنعتی به ثبت رسید که این تعداد در طی سالهای 84 تا 88 از مرز 25 هزار اختراع گذشت.

وی تعداد اختراعات ثبت شده در سال 87 را 10 هزار مورد ذکر کرد و اظهار داشت: در سال گذشته نیز اختراعات تجاری سازی شده با حجم 4/3 میلیارد تومان خریداری شدند.

سلطانخواه همچنین به تلاش محققان و مخترعان در شرکت در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی اشاره و اضافه کرد: در این راستا بنا شده تا با برگزاری نمایشگاه‌هایی در سبک و سیاق مشابه در سطح استانهای کشور پاسخگوی نیاز مخترعان باشیم.

وی اظهار داشت: در این زمینه تا کنون 15 نمایشگاه استانی و برخی به صورت منطقه‌ای با مشارکت چندین استان راه‌اندازی شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با ابراز امیدواری از استقرار دفاتر بنیاد ملی نخبگان در کلیه استانهای کشور ادامه داد: ابتکاراتی که از سوی نوآوران کشور در این جشنواره‌ها عرضه می شود همگی آنها در راستای برطرف کردن نیازهای کشور و افزایش بازده است که این امر می‌تواند ظرفیت‌های مناسبی را برای رفع مشکلات کشور فراهم کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان از امضای تفاهمنامه‌ای میان معاونت علمی، وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر این اساسنامه تعاونی‌های دانش بنیاد تصویب شده است این امر می تواند مخترعان را در جهت توسعه فعالیت‌های آنها در قالب تسهیلات ویژه یاری کند.

وی همچنین با اشاره تصویب نقشه جامع علمی کشور خاطرنشان کرد: با عنایت رئیس جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به نقشه جامع علمی کشور دو راهبرد کلان و 5 اقدام ملی اختصاص به موضوع اختراع و مالکیت فکری دارد که این سند بالادستی افق روشنی را در حوزه علم و فناوری برای کشور ایجاد می‌کند.