"ستاره کهن" در راه جشنواره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلمساز با اعلام این خبر افزود: به خاطرموضوعاتی که درجشنواره مطرح بود ونزدیکی این موضوعات به ذهنیت و دنیای ذهنی خودم وآشنایی­ام با بناهای تاریخی همدان انگیزه شد تا دراین جشنواره شرکت کنم.

وی ادامه داد: این فیلم درمورد آثارباستانی و تاریخی همدان از جمله "کتیبه گنجنامه"،"هگمتانه" و "ارامگاه بوعلی سینا" است که منظوراصلی من ازساخت آن، معرفی شهرتاریخی همدان بود.

گنجی با اشاره به کارگردانی چند فیلم کوتاه و چند انیمیشن در کارنامه فیلمسازی‌اش خاطرنشان ساخت: از سینما به عنوان بازوی پرتوان درمسائل فرهنگی و اقتصادی و سیاسی هرکشوراستفاده می­شود. قطعا، تاثیرسینما درعصرحاضرکتمان شدنی نیست چراکه سینما درهرکشوردربرگیرنده فرهنگ وتمدن آن کشوراست و کشورما غنی­ترین تمدن دنیا را دارد و می‌بایست قوی‌ترین سینما راهم داشته باشد.

این فیلمساز کشور ضمن استقبال از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کیش عنوان کرد: برپایی این جشنواره و سرمایه­گذاری درتولید فیلم­هایی که باعث جذب توریست در ایران شوند ضروری است و جشنواره می­تواند این انگیزه و فرصت را ایجاد نماید ضمن اینکه بحث تبادل فرهنگ و تمدن وهنربین کشورهایی که به لحاظ تاریخی باکشورما سنخیت دارندو برخوردار از ریشه‌های مشترک هستند دستاوردهای چشمگیری در گسترش مناسبات دارد.

پیشنهاد کرد: برگزارکنندگان جشنواره کیش با هنرمندان وسینماگران درطول سال تعامل داشته باشند و مقطعی به موضوع نگاه نکنند.

از فیلم های جواد گنجی تاکنون درجشنواره­های مختلف تقدیر شدند وجایزه دریافت کردند. وی درسال 88 نفردوم نخبگان کشوردرزمینه هنرشد وهم اکنون درزمینه دستیاری کارگردان وبازیگری درسینمای ایران فعالیت دارد.

