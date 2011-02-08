"ستاره کهن" در راه جشنواره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلمساز با اعلام این خبر افزود: به خاطرموضوعاتی که درجشنواره مطرح بود ونزدیکی این موضوعات به ذهنیت و دنیای ذهنی خودم وآشناییام با بناهای تاریخی همدان انگیزه شد تا دراین جشنواره شرکت کنم.
وی ادامه داد: این فیلم درمورد آثارباستانی و تاریخی همدان از جمله "کتیبه گنجنامه"،"هگمتانه" و "ارامگاه بوعلی سینا" است که منظوراصلی من ازساخت آن، معرفی شهرتاریخی همدان بود.
گنجی با اشاره به کارگردانی چند فیلم کوتاه و چند انیمیشن در کارنامه فیلمسازیاش خاطرنشان ساخت: از سینما به عنوان بازوی پرتوان درمسائل فرهنگی و اقتصادی و سیاسی هرکشوراستفاده میشود. قطعا، تاثیرسینما درعصرحاضرکتمان شدنی نیست چراکه سینما درهرکشوردربرگیرنده فرهنگ وتمدن آن کشوراست و کشورما غنیترین تمدن دنیا را دارد و میبایست قویترین سینما راهم داشته باشد.
این فیلمساز کشور ضمن استقبال از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کیش عنوان کرد: برپایی این جشنواره و سرمایهگذاری درتولید فیلمهایی که باعث جذب توریست در ایران شوند ضروری است و جشنواره میتواند این انگیزه و فرصت را ایجاد نماید ضمن اینکه بحث تبادل فرهنگ و تمدن وهنربین کشورهایی که به لحاظ تاریخی باکشورما سنخیت دارندو برخوردار از ریشههای مشترک هستند دستاوردهای چشمگیری در گسترش مناسبات دارد.
پیشنهاد کرد: برگزارکنندگان جشنواره کیش با هنرمندان وسینماگران درطول سال تعامل داشته باشند و مقطعی به موضوع نگاه نکنند.
از فیلم های جواد گنجی تاکنون درجشنوارههای مختلف تقدیر شدند وجایزه دریافت کردند. وی درسال 88 نفردوم نخبگان کشوردرزمینه هنرشد وهم اکنون درزمینه دستیاری کارگردان وبازیگری درسینمای ایران فعالیت دارد.
