  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۲

"ستاره کهن" در راه جشنواره کیش

"ستاره کهن" در راه جشنواره کیش

جواد گنجی فیلم کوتاه "ستاره کهن" را برای شرکت در بخش نوعی نگاه آماده نمایش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلمساز با اعلام این خبر افزود: به خاطرموضوعاتی که درجشنواره مطرح بود ونزدیکی این موضوعات به ذهنیت و دنیای ذهنی خودم وآشنایی­ام با بناهای تاریخی همدان انگیزه شد تا دراین جشنواره شرکت کنم.

وی ادامه داد: این فیلم درمورد آثارباستانی و تاریخی همدان از جمله "کتیبه گنجنامه"،"هگمتانه" و "ارامگاه بوعلی سینا" است که منظوراصلی من ازساخت آن، معرفی شهرتاریخی همدان بود.
 
گنجی با اشاره به کارگردانی چند فیلم کوتاه و چند انیمیشن در کارنامه فیلمسازی‌اش خاطرنشان ساخت: از سینما به عنوان بازوی پرتوان درمسائل فرهنگی و اقتصادی و سیاسی هرکشوراستفاده می­شود. قطعا، تاثیرسینما درعصرحاضرکتمان شدنی نیست چراکه سینما درهرکشوردربرگیرنده فرهنگ وتمدن آن کشوراست و کشورما غنی­ترین تمدن دنیا را دارد و می‌بایست قوی‌ترین سینما راهم داشته باشد.
 
این فیلمساز کشور ضمن استقبال از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کیش عنوان کرد: برپایی این جشنواره و سرمایه­گذاری درتولید فیلم­هایی که باعث جذب توریست در ایران شوند ضروری است و جشنواره می­تواند این انگیزه و فرصت را ایجاد نماید ضمن اینکه بحث تبادل فرهنگ و تمدن وهنربین کشورهایی که به لحاظ تاریخی باکشورما سنخیت دارندو برخوردار از ریشه‌های مشترک هستند دستاوردهای چشمگیری در گسترش مناسبات دارد.
 
پیشنهاد کرد: برگزارکنندگان جشنواره کیش با هنرمندان وسینماگران درطول سال تعامل داشته باشند و مقطعی به موضوع نگاه نکنند.
از فیلم های جواد گنجی تاکنون درجشنواره­های مختلف تقدیر شدند وجایزه دریافت کردند. وی درسال 88 نفردوم نخبگان کشوردرزمینه هنرشد وهم اکنون درزمینه دستیاری کارگردان وبازیگری درسینمای ایران فعالیت دارد.
 
کد مطلب 1248845

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها