باید وابستگی درآمدهای شهر تهران به فروش تراکم به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه سه شنبه شورای شهر، خسرو دانشجو با بیان اینکه رویکرد شهرداری کاهش درآمدها از فروش حاصل از تراکم است، گفت: این رقم باید در بودجه سال 90 روند رو به رشدی داشته باشد و شهرداری به سوی حذف درآمدهای ناپایدار حرکت کند.

وی با گلایه از برخی سازمان های زیر مجموعه شهرداری تهران گفت: شورا برای رسیدن به برخی از سئوالات خود گاهی تا 5 مرتبه مکاتبات خود را تکرار و پاسخ نمی گیرد. از شهردار تهران می خواهیم این موضوع را بررسی کنند زیرا برای بررسی بودجه در شورا نیاز به سرعت، دقت و صحت اطلاعات داریم.

دانشجو با اشاره به اجرایی شدن طرح تفصیلی در آغاز سال 90 گفت: به طور دورادور اطلاع دارم که مقاومت های فراوانی برای اجرایی شدن آن وجود دارد و شهردار تهران باید همت و تاکید زیادی برای عبور از این خط داشته باشد. زیرا اگر خود شهردار پای کار نباشد با مشکلات فراوانی در این حوزه روبرو می شویم.

معصومه ابتکار نیز با اشاره به تاکید بودجه سال 90 بر برنامه 5 ساله گفت: یکی از جهت گیری های برنامه 5 ساله ارتقاء کیفیت زندگی در تهران است که یکی از مسائلی که سطح کیفیت زندگی را در شهر تهران کاهش می دهد آلودگی هواست.

وی با بیان اینکه شهر تهران می توانست رتبه اول همایش جهانی توسعه پایدار را کسب کند گفت: عدم حضور شهردار در این انتخاب تاثیر داشت زیرا شاخص ها و آمارهای توسعه ای ما نشان می داد که ما چیزی کمتر از شهر برگزیده نداشتیم و امیدوارم در سال آینده زمینه حضور هیئت ایرانی فراهم شود.

ابتکار با بیان اینکه 43 درصد بودجه سال 90 شهرداری به بحث توسعه حمل و نقل اختصاص دارد گفت: امیدوارم در این توسعه بحث افزایش آزادراه ها مطرح نباشد. زیرا افزایش آزادراه ها افزایش تعداد خودروهای شخصی را به دنبال دارد.

وی فروش تراکم را در تضاد با افزایش کیفیت شهرنشینی دانست و گفت: فروش تراکم به افزایش ساخت و ساز ختم می شود که بلندمرتبه سازی در آلودگی هوا تاثیرگذار است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بحث توجیه فنی و اقتصادی طرح های عمرانی شهرداری در سال 89 به صورت دستورالعمل ابلاغ شد که شورا امیدوار است نتیجه و گزارش های سال 89 را در این رابطه ببیند.