بازار حال و هوای شب عید گرفت/ آغاز خریدهای نوروزی یکماه زودتر

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها با اعلام پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران و کارمندان از سوی دولت و مشخص شدن رقم دقیق آن، خریدهای شب عید نیز رونق یافته است.

پای صحبت مردم که می نشینی می گویند که قصد ندارند خریدهای شب عید خود را به روزهای پایانی سال موکول کنند، چراکه امسال با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بنزین قیمت گرانتری دارد و نباید به خاطر ترافیکهای شب عید، آن را هدر داد.

از سوی دیگر، فروشندگان نیز تلاش کرده اند تا با ارایه بسته های مختلف کالایی به مردم در قالب پکیج اقلام ضروری و مورد نیاز آنها، هم رونقی به کسب و کار خود دهند و هم مردم را در خریدهای ایام پایانی سال، یاری رسانند. مردم البته با دقت در کیفیت، وزن و قیمت محصولات، خریدهای خود را انجام می دهند و تلاش دارند تا به صورت بهینه خرید کنند.

خشکبار فروشی‌ها، نقطه آغاز خرید شب عید

گشت و گذاری در بازار نشانگر این است که بازار خرید آجیل و خشکبار این روزها پر رونق تر از روزهای قبل شده و با بازار شوینده ها و محصولات بهداشتی، در جذب مشتریان رقابت می کند. این درحالی است که فروشندگان نیز تلاش دارند تا با ارایه تخفیف به مشتریان خود حتی در حد 5 درصد و 7 درصد، مشتریان را به خود جذب کنند و در رقابت با هم صنفان خود سربلند بیرون آیند.

هم اکنون قیمت هر کیلوگرم آجیل مخلوط 13 هزار تومان، هر کیلوگرم آجیل 4 مغز 14 هزار تومان، هر کیلوگرم بادام 9 هزار تومان، هر کیلوگرم فندق 9500 تومان، هر کیلوگرم پسته درجه یک 11 هزار و 500 تومان و هر کیلوگرم مغز گردو درجه یک 14 هزار تومان است.

آخرین قیمت خرده فروشی در بازار

هم اکنون قیمت هر بسته 900 گرمی نخود 1850 تومان، عدس 1950 تومان، لوبیا قرمز کپسولی 2250 تومان، لوبیا قرمز 2590 تومان، لوبیا سفید 2300 تومان، لپه 1860 تومان و لوبیات چیتی 2150 تومان و عدس درجه یک 1950 تومان است.

همچنین قیمت هر عدد شیر یارانه ای 350 تومان، هر شیر با ماندگاری کوتاه 850 تومان و شیر با ماندگاری طولانی 1000 تومان است. همچنین قیمت هر بسته 700 گرمی قند شکسته 1285 تومان و هر بسته شکر 1700 گرمی نیز 2370 تومان است.

قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی 2500 تومان، برنج رمضانی 1650 تومان، برنج صدری 2250 تومان، برنج طارم درجه یک 2500 تومان و هر کیلوگرم برنج وارداتی 1950 تومان است.

همچنین قیمت هر روغن 2700 گرمی جامد 6040 تومان و هر قوطی رب 1700 تومان و هر قوطی تن ماهی 1790 تومان عرضه می شود.

قیمت هر کیلوگرم ران گوساله 12500 تومان، خورشتی گوساله 10540 تومان، مخلوط گوساله 11500 تومان، راسته گوساله 12825 تومان، ران گوسفندی 19800 تومان، ران گوسفندی 16300 تومان، سردست گوسفندی 16000 تومان، قلوه گاه گوسفندی 8500 تومان، گوسفندی آبگوشتی 10700 تومان، چرخکرده گوسفندی 8600 تومان، ماهیچه گوسفندی 17500 تومان، خورشتی گوسفندی 16800 تومان عرضه می شود.

همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه 3050 تومان و هر کیلوگرم تخم مرغ هم 1750 تومان است.

قیمت هر کیلوگرم کلم سفید 280 تومان، کلم قرمز 280 تومان، گوجه 540 تومان، هویج 320 تومان، خیار 400 تومان، کاهو 550 تومان، لیموترش 610 تومان، سیب زمینی 620 تومان، پیاز 730 تومان فلفل دلمه ای 650 تومان، نارنج 350 تومان، بادمجان 570 تومان، کدو 480 تومان، چغندر 250 تومان، انواع سبزی تازه 390 تومان است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم پرتقال رسمی 1100 تومان، پرتقال شمال 850 تومان، نارنگی 900 تومان، سیب زرد 900 تومان، انگور 850 تومان، کیوی 800 تومان، خیار رسمی 820 تومان، گریپ فروت 550 تومان عرضه می شود.