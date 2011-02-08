رشد 10برابری جمعیت دانشجویی دانشگاه امیرکبیر بعد از انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رهایی در مراسم تجلیل از برگزیدگان علمی دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر پس از انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته است به طوریکه تعداد دانشکده‌های این دانشگاه از هفت دانشکده به 15 دانشکده ارتقا یافته است همچنین در اوایل انقلاب تعداد دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هزار و 100 نفر بود که این تعداد طی سال جاری به 12 هزار دانشجو افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: این دانشگاه در زمینه جمعیت دانشجویی نسبت به 32 سال گذشته رشد 10 برابری داشته است.

وی با بیان اینکه در اوایل انقلاب تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته‌های مختلف محدود بود، گفت: امروز تمامی دانشکده‌های دانشگاه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا پذیرش دانشجو دارند.

وی تاکید کرد:‌ بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه‌های مورد نیاز کشور مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه در 5 سال اخیر 25 مجموعه کارشناسی ارشد به این دانشگاه افزوده شده است، خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب اسلامی در این دانشگاه حتی یک واحد تحقیقاتی وجود نداشت در صورتی که طی چند سال گذشته 25 مرکز تحقیقاتی در این دانشگاه راه‌اندازی شده است.

وی پیام انقلاب را پیامی همراه با هدف عنوان کرد و گفت: امروز پیام انقلاب در بخش‌هایی از خاورمیانه و آفریقا دیده می‌شود.