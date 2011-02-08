"انی" به تمامی قراردادهای نفتی خود با ایران پایبند است

به گزارش خبرنگار مهر از خرمشهر، "گویدو میک لوتی" امروز در مراسم افتتاح فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی دارخوین با بیان اینکه شرکت انی ایتالیا به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای بین المللی در سطح جهان در فازهای اول و دوم میدان نفتی دارخوین با شرکت نیکوی ایران مشارکت داشته است، گفت: در حال حاضر انی ایتالیا در صنایع نفت و گاز 77 کشور جهان فعالیت می کند.

مدیرعامل شرکت انی ایتالیا در ایران با تاکید بر اینکه این شرکت ایتالیایی برای اجرای طرح های مختلف نفت و گاز قوانین فرهنگی و سنت های کشورهای میزبان را به طور کامل رعایت می کند، تصریح کرد: انی از سال 1335 شمسی در صنایع نفت و گاز ایران فعالیت های خود را آغاز کرده است.

این مقام ایتالیایی با تاکید بر اینکه اجرای طرحهای مختلف نفت و گاز در ایران توسط انی حاکی از شاخصهای بالای کارآیی این شرکت ایتالیایی است، اظهار داشت: از سالهای گذشته تاکنون شرکت انی ایتالیا و شرکت ملی نفتی ایران از طریق جامعه نفتی دو کشور در پروژه های فراساحلی در خلیج فارس و طرح های نفتی در حاشیه کوههای زاگرس و توسعه فعالیتهای اکتشافی همکاری تنگاتنگی داشته اند.

وی از اجرای دو پروژه پیچیده و چالش برانگیز با موفقیت توسط انی ایتالیا خبر داد وافزود: در حال حاضر شرکت انی رکورددار ساخت فازهای 4 و 5 پارس جنوبی بوده به طوری که این پروژه های گازی را 6 ماه زودتر از برنامه زمانبندی شده در مدار بهره برداری قرار داده است.

میک لوتی با اعلام اینکه هم اکنون فاز دوم میدان نفتی دارخوین با ظرفیت 160 هزار بشکه در روز در مدار بهره برداری قرار دارد تاکید کرد: بخشی از نفت تولیدی این میدان به پالایشگاه آبادان منتقل می شود و در کنار پایداری تولید نفت رعایت مسائل زیست محیطی هم در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت انی ایتالیا در ایران با یادآوری اینکه این مجموعه بین المللی به تمامی استانداردها و ضوابط بین المللی و زیست محیطی برای توسعه میدان نفتی دارخوین پایبند بوده است، خاطر نشان کرد: هم اکنون گازهای همراه تولید شده در این میدان نفتی به مخزن مجددا تزریق می شود که در کنار تولید صیانتی نفت میزان تولید گازهای گلخانه ای هم به شدت کاهش یافته است.

وی از شرایط خاص بین المللی ایران به عنوان یکی از عوامل تاخیر در توسعه فاز دوم میدان نفتی دارخوین یاد کرد و افزود: اما با وجود تمام فشارها این پروژه تکمیل و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

میک لوتی با تاکید بر اینکه شرکت انی ایتالیا به تمامی قراردادهایی که امضا می کند به طور کامل پایبند است خاطر نشان کرد: در این پروژه نفتی هم از 45 درصد ظرفیت و توان شرکت های داخلی برای توسعه میدان استفاده شده است.