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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

ظرفیتهای بالقوه جهت توسعه سلماس بکار گیری شود

ظرفیتهای بالقوه جهت توسعه سلماس بکار گیری شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی خواستار بهره گیری از ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه شهرستان سلماس در راستای توسعه پایدار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، ابراهیم فتح اللهی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از فجرآفرینان سلماس، با اشاره اینکه تمام ظرفیتها و قابلیتهای سلماس در راستای توسعه این شهرستان بکارگیری شود، افزود: همجواری با کشور ترکیه، تصویب منطقه آزاد تجاری سلماس و ارتباط ریلی را از مزیتهای این منطقه در راستای توسعه پایدار دانست.

وی با بیان اینکه باید در جهت اجرای طرحهای صنعتی، تولیدی و خدماتی سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب شود، اظهار داشت: بهره مندی از جاذبه های تاریخی و طبیعی این شهرستان از جمله کتیبه خان تختی و آبگرم نیز باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی همچنین تاکید کرد: باید رمان هایی از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی نوشت و امروز که انقلابیون جهان به دنبال الگوهای واقعی هستند از طریق این رمانها آن را انتقال داد.

فتح الهی با بیان شخصیت حضرت امام خمینی(ره)، خاطر نشان کرد: امام (ره) معتقد بود همه چیز را باید به مردم گفت و اگر در انقلابی رهبر هم زبان با مردم نباشد، حرکت بزرگی از سوی مردم انجام نخواهد شد.

این مقام مسئول ضمن تشریح حرکت پرشور و میلیونی مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن گفت: 22 بهمن، آغاز حرکت جدی جهانی بوده و با شرکت در راهپیمایی این روز هیمنه استکبار را شکست و بار دیگر اتحاد خود را به جهانیان نشان خواهیم داد.

فتح اللهی با اشاره به اینکه در زمان حکومت طاغوت کشور با تمامی ذخایر نفت و گاز و اقلیم و آب و هوای بی نظیر طبیعی ناتوان از تاثیرگذاری در کشورهای جهان بود، بیان داشت: در آن زمان به فرمایش مقام معظم رهبری اگر کسی در ایران می‌خواست منصبی داشته باشد و یا عزل و نصبی انجام دهد باید از آمریکا کسب تکلیف می‌کرد و اینها همه به دلیل وابستگی شدید به استکبار و به ویژه آمریکا و اسرائیل بود.

کد مطلب 1248853

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