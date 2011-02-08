اسامی عکاسان راه یافته به بخش مسابقه جشنواره نماز و نیایش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 337 قطعه عکس رسیده به دبیرخانه جشنواره نماز و نیایش 39 عکس از عکاسانی چون حمیدرضا بازرگانی از آبادان، راضیه‌سادات حسینی از قم، زینب عربی از بوشهر، مازیار اسدی از تهران، امیر حسامی‌نژاد از قم، محسن حسینی‌تبار از ملایر، فاطمه شریفی از قم، سیدعلی حسینی‌فرد از سبزوار، سیدعلی سیدی از نیشابور، یوسف اکبری‌پابندی از تهران، مسعود سلیمانی از نیشابور، میثم عمانی از تربت حیدریه، ام‌البنین فضلت‌خواه از گرگان، زینب‌السادات زمانی از قم، ابوالفضل قاسمی از گرگان، زهره ولی‌پور از مشهد، مهدی حاجی‌وند از صدوق، هادی فائزی از تبریز، قدیر وقاری شورجه از مشهد، محمود آزادنیا از مشهد، علیرضا عزتی از رشت، حسین توحیدی‌فرد از بیرجند، حسن عنایتی از قم، محمود صادقی از بوشهر، حجت‌الله عطایی از قم و رضا عنایتی از قم در این جشنواره به نمایش در می‌آید.

چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین از تاریخ 2 تا 5 اسفند ماه سال جاری به مدت چهار روز در استان قم برگزار می‌شود.

