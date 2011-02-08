به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر محمد‌زاده در سومین همایش گردهمایی مدیران رسانه‌های خارجی مقیم ایران با مسئولان وزارت ارشاد که 18 بهمن ماه برگزار شد با اشاره به ایام دهه فجر گفت: این ایام فرخنده، یادآور پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گواه خون جاودانگانی است که ندای بلند توحید، عدالت‌خواهی و نوعدوستی را در پهنه گیتی سر دادند و بسیاری از ملتهای جهان را در مبارزات رهایی بخش علیه استعمار و استبداد الهام بخشیدند.

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد در توضیح گستره فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی ایران، امروز مرزهای تاریخی و جغرافیایی را در نوردیده و به نمادی از ستم ناپذیری ملتها و جلوه‌ای از پایداری در برابر نظام سلطه جهانی تبدیل شده است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران، تصویری ستودنی از حق‌جویی و عدالت‌خواهی ملتی بزرگ و آزادیخواه است که تا قرنهای متمادی در شیوه تعامل ملتها و حکومتها با یکدیگر و تنظیم روابط آینده بین‌المللی دخیل خواهد بود زیرا پیام انقلاب اسلامی، موضوعی مربوط و منحصر به ملت ایران نیست و آنچنان که تحولات اخیر جهان اسلام نشان می‌دهد، با فطرت انسانی و روند حرکت آینده انسان بر کره زمین پیوند دارد.

محمد زاده با تاکید بر پیام رسانی صحیح و مطابق فطرت گفت: اگر پیام رسانی با تأمل و تذکر به فطرت الهی انسان و پیام انبیاء و اولیاء الهی توأم شود و مضمونی "تفاهم آمیز" و "وحدت آفرین" را در بر گیرد، می‌تواند گامی به سوی جهان سرشار از زیبایی و کمال باشد اما اگر بنای دنیای رسانه‌ای بر انحصار و خودمداری نهاده شود و همواره از "دیگری" تصاویری مخدوش و مغشوش عرضه دارد و مبالغه و دیگرستیزی را اصل بداند، راهی جز ورود به جهانی پرتنش و آشفته نمی‌ماند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین در توصیف اخلاق رسانه گفت: اخلاق و عدالت رسانه‌ای به جای منطق قدرت، منطق حقیقت را می پذیرد، به جای نفرت، بر دوست داشتن تکیه می کند، به جای دیگرستیزی به نوعدوستی می اندیشد، به جای تیرگی به فطرت فرا می خواند، به جای برجسته سازی به عینیت گرایی رو می آورد و بالاخره به جای جنگ و خشونت در پی آرامش و صلح است. اخلاق رسانه‌ای جهانی با حاکمیت عدالت، صداقت و انصاف بر رسانه‌ها نسبت دارد.

وی همچنین با منع نگرش متسامح به اصول اخلاقی تصریح کرد: این پندار نیز که قوانین الزام آورند، اما اخلاقیات، در زمره تعالیمی است که الزامی به رعایت آنها نیست، توهمی نادرست است و دستورهای قانونی و اخلاقی، هر دو الزام آورند، اما سرچشمه قدرت قانون، حکومتها و منشاء احکام اخلاقی، وجدان بیدار و فطرت آگاه آدمی است؛ قدرت قانون از بیرون است و نیروی اخلاق از درون.

محمد زاده درادامه به تشریح وظیفه رسانه‌های اخلاق‌مدار پرداخت و گفت: رسانه‌های مسئول و اخلاقی، قادرند از سیطره زبان زور و خشونت بر مناسبات بین المللی مانع شوند و ورود به عصر دانایی و آگاهی، رویگردانی افکار عمومی از ستیزه جویی و تمرکز ملتها بر عدالت خواهی و مهرورزی را نوید دهند.

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد در پایان خطاب به نمایندگان رسانه‌های خارجی مقیم ایران گفت: نمایندگان رسانه‌های خارجی مقیم ایران نیز در ایفای نقش خطیر اطلاع رسانی خویش می‌توانند با درک حقیقی آرمانها و انعکاس واقع نمایانه دستاوردهای ملت بزرگ ایران که امروز منادی عدالت و صلح پایدار در سراسر جهان است از گستره تضادها و تیرگیها بکاهند و بر دامنه دوستیها و امیدها بیفزایند.

