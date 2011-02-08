طرح کمربند سبز پایتخت تا پایان بهمن تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید صباح الدین متقی افزود: بر اساس توافقی که با سازمانهای ذیربط در بخش حریم تهران انجام شد، مقرر گردید تا طرح ایجاد کمربند سبز پایتخت تا پایان بهمن ماه تکمیل و برای تصویب و تامین بودجه ارایه شود.

وی افزود: بر اساس این طرح کمربند سبز تهران ابتدا در شعاعی به قطر 5 کیلومتر و درسه فاز دیگر تا 20 کیلومتر ایجاد می شود و در آن انواع مجموعه های فضای سبز تفریحی، ورزشی و گردشگری ایجاد می شود.

مدیر کل حریم شهرداری تهران خاطر نشان کرد : این طرح با هدف صیانت از حریم کلانشهر تهران و همچنین جلوگیری از تصرفات غیرقانونی توسط افراد سودجو و هرگونه ساخت وساز مغایر با منافع حریم در دستور کار قرارگرفته است.

متقی در ادامه با اشاره به طرح امکان سنجی در خصوص نیازهای مناطق دارای حریم تصریح کرد: با نظرسنجی و استفاده از اطلاعات نهادهای مردمی و کارشناسان و اساتید حوزه های گردشگری، ورزشی و تفریحی، شهرداری تهران قصد دارد تا با برنامه ریزی بتواند از پتانسیلهای موجود در محدوده حریم پایتخت به بهترین نحو ممکن استفاده کند.

وی با بیان اینکه این طرحها با موقعیتهای مختلف این مناطق سازگاری خواهند داشت، گفت: با این اقدام، محدوده حریم تهران به نقاطی مفرح و سالم برای استفاده شهروندان و سپری کردن اوقات فراغت برای بهره مندان تبدیل می شود.