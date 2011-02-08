تعریفی عجیب از سیاست ایران در قبال عراق در یک کتاب دانشگاههای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو دوشنبه شب در جمع مدیران نمونه و کارکنان برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به چنین معضلاتی در زمینه متون علوم انسانی گفت: در کلاس همین دانشگاههای خودمان کتابی را به عنوان مرجع، درس می دهند که مربوط به مرکز مطالعات خاورمیانه آمریکا است.

وی ادامه داد: در این کتاب کلیه سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برده و به عنوان مثال درباره سیاست ایران درباره عراق گفته است "ایران دنبال عراقی است که متحد بشود اما ضعیف و ناتوان". این کتاب را در زمینه مطالعات خاورمیانه به دانشجویمان درس می دهند و باید در امتحان همان مطالب این کتاب را بنویسد. یعنی اگر در امتحان از دانشجوی ما پرسیدند سیاست ایران در قبال عراق چیست، لابد باید بنویسد "ایران دنبال عراقی است که متحد باشد اما ضعیف و ناتوان". آیا این باید بازنگری بشود یا خیر. نمی گوییم آنها را نخوانند و بر آنها علم نداشته باشند. بخوانند، منابع دیگر را هم بخوانند اما باید کلام اسلام هم باشد.